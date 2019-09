“Schisme” des ultras ? Ce qu’a dit le pape, et pourquoi

Les réponses du pape aux journalistes hier à propos du livre de Nicolas Senèze : livre en passe de devenir événement international, parce qu’il fait la lumière sur le très réel complot de milliardaires trumpistes contre François :

Extrait de l'article de Cécile Chambraud (Le Monde 11/09) :

<< [Le pape] a expliqué qu’il suivait simplement les traces et les enseignements de ses prédécesseurs, à la suite du concile Vatican II [...] « Par exemple, les choses sociales que je dis, c’est la même chose que ce qu’avait dit Jean-Paul II. La même chose ! Je le copie ! » La référence ne manque pas de malice, Jean-Paul II étant une référence absolue pour les courants conservateurs. [1]

[...] Selon lui, « le chemin du schisme n’est pas chrétien ». […] Il dit « prier pour qu’il n’y en ait pas », par sollicitude pour la santé spirituelle de ceux qui seraient tentés d’en provoquer un. « Je prie pour qu’il n’y ait pas de schisme, mais je n’ai pas peur », a-t-il résumé. [...] Cela […] réaffirme sa volonté de maintenir son cap en dépit des pressions. En second lieu, cela place ses adversaires dans une position de dissidents […] Peut-être est-ce aussi un acte d’autorité à l’orée d’un automne qui promet d’être chargé et mouvementé au Vatican. En octobre, un synode des évêques sur l’Amazonie devrait aborder la question de l’ordination d’hommes mariés pour pallier le manque de prêtres et améliorer la prise en charge pastorale de cette immense région. [...] Devrait en outre être enfin publiée la nouvelle Constitution vaticane, qui pourrait impulser d’autres changements substantiels dans le fonctionnement de l’Eglise et qui a déjà suscité des remous à l’intérieur de la curie romaine.

[...Quant aux] critiques faites « sous la table », [...] il y voit la signature de « petits groupes fermés qui ne veulent pas entendre la réponse à la critique » et qui « lancent la pierre en se cachant la main »... « Ce n’est pas vouloir du bien à l’Eglise et c’est suivre une idée fixe, non ? […]. » « Aujourd’hui, a-t-il ajouté, nous avons tellement d’écoles de rigidité dans l’Eglise, qui ne sont pas des schismes mais qui sont des chemins chrétiens de type schismatique. Et, à la fin, ils finiront mal. »

► Le pape ne "dramatise" pas. Il constate ce dont parlent ouvertement les médias chrétiens américains depuis plus d'un an maintenant : ainsi le National Catholic Reporter (NCR), en première ligne pour la défense de l'universalité de l'Eglise face au trumpisme de l'ultradroite libérale. Le NCR constatait il y a plus de dix mois l'amplification aux USA de ce qu'il nomme "le schisme EWTN", du nom de la néfaste télévision franciscophobe de l'Alabama avec son groupe de médias financés par les milliardaires trumpistes du Napa Institute et du réseau Legatus. Qui furent notamment les chefs d’orchestre de l’opération Vigano à l’été 2018… Montrer cela n'est pas du "complotisme" (comme disent les imbéciles) mais une simple relation des faits, puisque le Napa Institute (Tim Busch etc) affiche publiquement son intention de déstabiliser le Saint-Siège pour faire tomber le "socialist pope" ! Le livre de Nicolas Senèze explique ce très réel complot en donnant toutes les précisions nécessaires. D’où la fureur des gens mis en cause.

[1] Les “courants conservateurs” mentent ou se mentent. Ils oublient l’aversion qu’ils exprimaient naguère envers Jean-Paul II (“Wojtyla d’Assise l’ami des musulmans, des hindouistes et des chamans”, “Wojtyla l’obsédé sexuel avec sa fausse catéchèse sur le corps”, etc). Et ils continuent, comme Madelin & Cie en 1991, à prétendre que Centesimus annus est une encyclique “libérale”… alors qu’elle exprime radicalement le contraire ! Et ils sont crus par une partie du public catho, le problème des “ׅconservateurs” étant leur ignorance : ils ne connaissent pas ce qu’ils prétendent “conserver”.

