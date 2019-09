Lisons tous (et faisons lire) l’enquête de Nicolas Senèze !

1. Se débarrasser du "socialist pope" ; 2. lui donner un successeur conforme aux intérêts américains… Cette opération en cours (montée par des milliardaires US, soutenue aux USA par des médias catho-trumpistes et relayée ici par leurs clones français), exprime une phobie anti-François née aux Etats-Unis dès 2013. D'où vient la phobie ? Qui la manipule ? Par quoi un éventuel conclave est-il menacé ? Comment conjurer la menace ? Enquêtant sur tout cela, le vaticaniste Nicolas Senèze nous livre de vastes informations – et s’incline devant le discernement ignatien du pape Bergoglio :

Un an pile après le fracas de l’affaire Vigano, Nicolas Senèze – le vaticaniste romain de La Croix – non seulement explique les buts et désigne les agents de cette tentative de putsch contre un pape (août-septembre 2018), mais retrace ce qui l’a précédé, et annonce ce qui va suivre maintenant.

Passionnante à lire, largement et solidement documentée, cette enquête de spécialiste confirme mais dépasse de loin – en l’élargissant et le contextualisant – ce que nous avions vu et dit de façon fragmentaire dans la bataille d’août-septembre 2018. Bataille dans laquelle les Français fidèles au pape s’étaient sentis un peu seuls face à des médias cathos qui prenaient étrangement au sérieux les “révélations” du libelle Vigano… Ce n’est pas dans la presse catholique mais dans Le Monde que parut la première critique de ce libelle : la journaliste avait repéré son mélange de faits vrais et d’accusations fausses, base très factice d’un appel inouï à la démission du pape ! Appel qui prétendait provoquer un collapsus au Saint-Siège et l’arrivée, bien sûr, d’un nouveau team dirigeant…

Dans l’avion Dublin-Rome, le pape avait dit aux journalistes : je ne commenterai pas ce texte, mais étudiez-le et vous verrez ! Ils ont vu : les artifices du libelle, sa fabrication par une officine, et – derrière le douteux Mgr Vigano – l’identité des manipulateurs.

Mais l’effet produit par Vigano en août-septembre 2018 (notamment le “trouble” complaisamment affiché par de pieux médias français) montrait que tout un pan de nos milieux cathos était devenu dépendant des parti-pris made in USA.

Comment et pourquoi ? C’est ce que permet de comprendre le livre de Nicolas Senèze. Il fait le tableau de la situation aux Etats-Unis, et de l’impact international d’une certaine propagande politico-religieuse américaine impulsée par un réseau de catholic businessmen – devenus les tuteurs d’un épiscopat US tétanisé par le scandale des abus sexuels. Selon l’historien italien Massimo Faggioli cité par Nicolas Senèze, “il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont des dirigeants de l’Eglise catholique sont devenus insensibles à la menace que représente l’argent pour le caractère chrétien de la communion des fidèles…”

Le livre a onze chapitres dont voici les titres (en gras), suivis de mon résumé (en maigre) :

1. L’homme du scandale (Pourquoi la carrière du pervers McCarrick ne devait rien au pape François) ; 2. L’accusateur (En quoi l’ex-nonce Vigano était fort mal placé pour jouer les chevaliers blancs) ; 3. L’Amérique contre le pape (L’Eglise US sous l’emprise de laïcs milliardaires et sous l’influence des trumpistes évangéliques – d’où l’allergie à François) ; 4. Face à la puissance de l’argent (Comment l’industrie pétrolière a déclaré la guerre à François dès 2013 / Comment des prélats catholiques aigris se sont liés aux trumpistes anti-François, de la crise truquée de l’Ordre de Malte aux agitations européennes de Steve Bannon) ; 5. La bataille de la morale (Des milieux catholiques gagnés par la polarisation US sur les questions sexuelles / Trompe-l’oeil sur les “principes non-négociables” / Faux procès tapageur fait à François dans ce domaine) ; 6. Contre la peine de mort (L’évolution de la doctrine de l’Eglise amorcée sous Jean-Paul II et Benoît XVI, mais réalisée par François / D’où la fureur des pro-death US contre l’Eglise) ; 7. Ombres chinoises (La négociation Vatican-Pékin, amorcée elle aussi sous Benoît XVI mais elle aussi réalisée par François / D’où fureur de la Religious Right contre François… au moment où Trump entrait en guerre commerciale contre la Chine / Notamment : l’attitude questionnable du cardinal Zen) ; 8. Le “braquage” du pape (Les businessmen US tentant de geler le fonds américain de soutien aux œuvres pontificales) ; 9. Le putsch (L’opération Vigano, ses coulisses économiques américaines, son échec) ; 10. Vers un schisme américain ? (L’emprise de laïcs US poussant des évêques vers la soustraction d’obédience) / La tentative US pour piéger le pape au synode des jeunes (octobre 2018) / Le pape impose aux évêques US la discipline de l’Eglise universelle : novembre 2018-février 2019) ; 11. Menaces sur le conclave (Après l’échec du putsch Vigano, le lobby catho-trumpiste démasque ses batteries fin septembre 2018. Il présente officiellement à ses investisseurs l’opération Red Hat : une campagne internet mondiale pour “profiler” – diffamer – les cardinaux non US-friendly. L’arme Red Hat doit être “finalisée” en 2020 pour pouvoir devenir opérationnelle “le moment venu”, c’est-à-dire si le pape tombe gravement malade. Remarquons l’indécence avec laquelle les milliardaires trumpistes ont annoncé cette stratégie dans un cocktail de financiers... Il faut lire la description de cette manoeuvre barbouzienne et technologique dans le livre de Nicolas Senèze : chaque détail est un signe.



Décisifs sont les apports de ce livre ! Entre autres informations qui intéresseront tous les types de lecteurs, il montre le véritable visage de “grands catholiques américains” encensés par la droite catho parisienne [1] : l’universitaire George Weigel, qui voyait déjà dans l’encyclique de Benoît XVI Caritas in veritate (2009) un texte contenant des accents “conventionnellement gauchistes” ; le politicien républicain Paul Ryan, catholique qui rejette la critique du néolibéralisme en taxant le pape d’incompétence argentine ; le politicien républicain Rick Santorum [photo], catholique qui refuse à l’Eglise le droit d’avoir un avis sur des questions politiques ou scientifiques ; le juriste Robert George, catholique qui trouve risible (comme le politicien républicain catholique Marco Rubio) que Laudato Si’ mentionne un rôle de l’économie dans le dérèglement climatique ; Jeb Bush, gouverneur catholique de Floride, qui veut réduire la religion à un rôle de morale privée ; etc. Autre exemple de ce que le lecteur de Senèze apprend avec un vif intérêt : la richissime organisation catholique US des Chevaliers de Colomb (100 milliards de dollars placés) subventionne les médias américains les plus conservative, violemment anti-François... De quoi faire réfléchir, espérons-le, les diocèses français qui accueilleraient ce méga-Rotary trumpiste aux antipodes de la pensée sociale catholique. Et faire réfléchir les déçus de Sens commun qui se sont réfugiés dans ses rangs emplumés…

S’inféoder à l’univers moral US en prétextant “l’universalisme catholique” (un Français me le disait récemment), c’est ne pas voir ce que voit le Saint-Siège : qu’un certain catholicisme américain – le plus visible et le plus médiatique – est justement en rupture avec la marche universelle de l’Eglise. Quand M. Tim Busch et ses associés (parrains de opérations Vigano et Red Hat) déclarent qu’il faut bazarder le socialist pope comme les actionnaires renversent un PDG, ou quand des catholic scholars enseignent en économie l’opposé diamétral de la doctrine sociale de l’Eglise reconnue par le reste de la planète catholique, il serait gravement futile d’écarter cette objection au nom… d’on ne sait quoi, en fait. Un cadre diocésain français, laïc, auquel je demandais en 2017 pourquoi doter de slogans anglophones un événement de témoignage catholique en France, destiné à des Français, me répondit : “C’est pour ne pas nous isoler.” Nous isoler de quoi ? des Etats-Unis ? Citant Faggioli à propos de l’emprise des milliardaires anti-François sur de nombreux évêques US, Nicolas Senèze écrit : “Selon l’historien, cette évolution serait comparable à la crise qu’a traversée l’Eglise aux alentours de l’an Mil, quand les puissants nobles territoriaux avaient mis la main sur l’Eglise et ses ressources. Crise qui avait abouti à la Réforme grégorienne… C’est bien l’indépendance de l’Eglise catholique face aux puissances de l’argent qui est aujourd’hui en jeu aux Etats-Unis.”

Dans cet affrontement des deux étendards (relisons les Exercices spirituels d’Ignace de Loyola), le pape est armé de la discipline ignatienne du discernement des esprits. Comme il le dit lui-même dans l’un de ses livres, “les idées se discutent, les situations se discernent”. Je cite encore Nicolas Senèze, dans sa conclusion intitulée La force du silence et qui s’appuie sur l’attitude du pape face au piège Vigano : “Tel est l’enjeu pour François : non pas faire de ceux qui l’accusent des adversaires, mais donner à chacun – y compris lui – les moyens de se convertir pour aller de l’avant.”

Et dans les remerciements du vaticaniste, à la toute dernière page du livre : “Merci à tous mes confrères journalistes de la Salle de presse du Saint-Siège qui, en occupant l’espace de liberté ouvert par le silence du pape François dans l’avion qui nous ramenait d’Irlande, ont contribué, chacun à sa manière, à faire émerger la vérité sur cette histoire.”

Un livre à lire et à faire lire, en masse et sans attendre !

[1] Milieux catholiques mais néolibéraux au sujet desquels le cardinal Martino a dit : “[ils] oublient ou censurent ce que le Magistère de l’Eglise affirme et qui n’est pas conforme à leurs positions, notamment sur la mondialisation, le marché, la défense, la sauvegarde de la création…”

M. Timothy Busch, l'argent au front de taureau