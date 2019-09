RCF. : c'est le retour de notre débat d'actualités du vendredi

https://rcf.fr/actualite/formule-club-executif-une-rentree-sous-tension-boris-johnson-dans-la-tourmente-la-contesta

L'émission d'Antoine Bellier : avec Yann Mens (rédacteur en chef à Alternatives économiques), Stéphane Vernay (rédacteur en chef à Ouest-France) et moi... Au menu : la rentrée compliquée d'Emmanuel Macron / Le “Grenelle” des violences aux femmes / Boris Johnson dans la tourmente / La contestation à Hong Kong…

…et mon “coup de cœur” : l’indispensable livre de Nicolas Senèze (Bayard). Un an après l'opération Vigano contre François, Senèze révèle les coulisses trumpistes de ce coup tordu et le complot US visant le prochain conclave. À lire tout de suite !