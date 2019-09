Le perpétuel complot trumpiste contre le pape François

Article de Cécile Chambraud, livre de Nicolas Senèze : un an après la perverse affaire Vigano, la vérité sur les barbouzeries trumpistes à l'encontre du pape commence à se répandre :

J'en parlais en janvier 2018 dans mon livre Cathos, ne devenons pas une secte : nos passéistes mugissent contre le pape depuis sept ans. Cette panique les jette dans les filets américains. Derrière les fake news des "défenseurs" de "l'Eglise de toujours", il y a en effet, mal dissimulé, le réseau des millionnaires trumpistes (Napa Institute etc) : il est à la manoeuvre depuis les premiers mois de ce pontificat pour tenter d'abattre le "socialist pope"....

Ce complot était constaté il y a un an par des commentateurs catholiques des deux côtés de l'océan (cf. ici, notes de l'automne 2018), alors que d'autres – catholiques ou non – tombaient dans son piège. Il est analysé aujourd'hui par le vaticaniste de La Croix Nicolas Senèze dans son livre Comment l'Amérique veut changer de pape (Bayard) Je vous parlerai de cette enquête lundi. Pour l'instant je veux simplement dire que sa publication était indispensable, car le complot trumpiste "pour avoir un pape favorable à notre way of life" se poursuit par d'autres moyens : le Napa Institute et ses annexes paient des ex du FBI pour profiler les cardinaux nommés par François. Objectif : lancer une campagne opposant les cardinaux good (ceux d'avant) et les cardinaux bad (nouveaux promus), afin de faire pression sur le conclave, comme le Saint-Empire le fit au XIe siècle. Ce qui reviendra d'ailleurs à opposer les cardinaux de l'hémisphère Sud à ceux de l'hémisphère Nord, les nominations bergogliennes n'ayant pour but que d'ajuster le Sacré-Collège aux nouvelles réalités démographiques de la planète catholique...



C'est là que se révèle la mauvaise foi de "défenseurs de l'Eglise de toujours" devenus outil des millionnaires trumpistes ! Car les cardinaux du Sud ("nommés par Bergoglio") sont souvent plus sourcilleux que certains cardinaux du Nord sur le seul plan, pourtant, qui excite le subconscient de nos passéistes : la théologie morale appliquée à la vie sexuelle !

Mais ce qu'on reproche en réalité aux nouveaux cardinaux du Sud, c'est d'être proches de l'anti-libéralisme de Laudato Si', d'Evangelii gaudium et des discours du pape aux mouvements populaires. Là est le véritable enjeu. Même s'il se dissimule sous les dentelles du cardinal Burke...

Donc nous en reparlerons lundi plus à loisir. Sur le livre et la boutade du pape au sujet des Américains, je recommande en attendant l'article de Cécile Chambraud dans Le Monde :

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/09/04/pape-francois-c-est-un-honneur-pour-moi-que-les-americains-m-attaquent_5506510_3224.html

[*] y compris hélas à RND où la matinale prenait (sournoisement) le parti du pervers Vigano : raison pour laquelle j'ai quitté publiquement cette radio le 13 septembre 2018...