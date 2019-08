Macron acte 2, scène 1, Biarritz : c'est 'Peter Pan contre le Capitaine Tronçonneuse'

Triomphe à Biarritz et conversion verte de M. Macron ? C’est ce qu’il est convenu de dire depuis 48 heures, la rentrée 2019 devant forcément (paraît-il) faire oublier celle de 2018... Mais la magie macronienne suscite le scepticisme :



Disons simplement que M. Macron apprend le métier de diplomate volant, qui consiste à nommer “habileté” la légèreté de l’inconsistance. Sous cet angle il a fait un sans-faute à Biarritz – mais ce n’était pas un exploit : le G 7 n’ayant aucun pouvoir, M. Trump ne s’engageait à rien en laissant M. Macron survoler l’Amazonie en feu, agiter sa taxe éphémère et proférer sur le Mercosur.

Mais parler du Mercosur ou de l’Amazonie fait partie, obliquement, de la future campagne des municipales en France. Françoise Fressoz (Le Monde 28/08) le constate : M. Macron “redevenu à peine audible [sur la scène intérieure française] au terme d’une année qui l’a profondément secoué”, entreprend de “se refaire” comme un joueur. Il aura du mal. La crise de l’hiver dernier a montré la profondeur du fossé ouvert en France entre profiteurs et laissés-pour-compte de la globalisation libérale. M. Macron prend donc une voie de contournement pour faire croire à une “mue du macronisme”, et cette voie – dit Le Monde – passe “par l’international”. Mais les Français ne s'y intéressent (et depuis peu) qu'au prisme des dangers environnementaux...



...c'est pourquoi M. Macron nous la jouera verte. Il nous l’a dit samedi soir : le voilà “converti à l’écologie”. Donc choqué par le gouvernement brésilien. C'est Peter Pan contre le capitaine Tronçonneuse ! et ce combat (lointain) pour l'Amazonie est censé nous garantir la fermeté des engagements futurs du président dans les bons combats de “proximité” sur le sol de l'Hexagone.

Les observateurs doutent de cette garantie :

► pour Françoise Fressoz, “la proximité est érigée en vertu cardinale, mais pour quel projet ?” Le mantra “pro-xi-mi-té” joue désormais, dans le groupe Macron, le rôle que le mantra “com-mu-ni-quer” jouait chez les ministres libéraux de 1986 (M. Léotard et les autres politiciens de marché).

► pour Yannick Jadot, “on ne peut pas soutenir un modèle qui détruit nos paysans, qui favorise la déforestation de l’Amazonie [en Guyane], et se prétendre le gardien de l’Amazonie… La France favorise le développement d’un élevage où les animaux ne voient jamais la nature mais sont nourris au soja brésilien. Si on n’attaque pas structurellement ces modèles-là, c’est de la blague, de la foutaise, un jeu de communication. Si Macron arrête le traité UE-Mercosur, tant mieux. Mais le Canada aussi est climaticide et détruit l’agriculture paysanne : il faut arrêter aussi le traité CETA…”

Le logiciel des préfets

M. Macron parle, mais ses actes démentent ses paroles. S’il voulait nous convaincre de sa conversion écologique, il changerait le logiciel de ses préfets. Toutes leurs interventions dans ce domaine, cette année, montrent un ancrage anti-écologique de l’exécutif : dans le Finistère, soutien opiniâtre à la porcherie industrielle de Landunvez (près d’une côte splendide) malgré une décision judiciaire défavorable ; dans le Morbihan, soutien à la volaillerie industrielle de Langouëlan malgré le tollé local ; dans l’Ile-et-Vilaine, soutien aux pesticides de la FNSEA contre le tenace maire de Langouët [*]… Non seulement en Bretagne mais partout ailleurs, les représentants de l’Etat pèsent de tout leur poids – menaces incluses – en faveur des destructeurs de l’environnement.

Dernier exemple en date : le scandale de Mazaugues dans le Var, au pied du massif de la Sainte-Baume [**]. Cette affaire a été révélée par Le Canard enchaîné du 21 août : une carrière de calcaire à ciel ouvert de 48 hectares va entrer en exploitation dans trois mois, à côté d’un site classé Seveso (appartenant au géant des explosifs industriels Titanobel), et “juste au-dessus d’une des plus grandes réserves d’eau du Var : un aquifère de 7 millions de mètres cubes, alimentant une rivière et cinq sources”, ces dernières étant classées par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse “aquifère karstique à fort intérêt stratégique pour les besoins en eau actuels et futurs”. Or cet aquifère sera mis en danger par la carrière, comme le fait craindre le rapport de Geoderis sur les galeries creusées près de tous les aquifères en général. D’autre part, la carrière procèdera chaque mois “à au moins quatre tirs de mines” dont les vibrations risquent de se propager au site des explosifs Titanobel !

Les sources et aquifères de l’Hexagone étant désormais menacés d’assèchement du nord au sud par le dérèglement climatique, l’aquifère de Mazaugues devrait être l’objet de toutes les protections. Or c’est l’inverse : le préfet du Var, comme ses collègues de Bretagne et d’ailleurs, suit les instructions de l’exécutif qui pèsent toujours et partout en faveur des industriels. Et la cour administrative de Marseille a débouté la plainte des maires de Mazaugues et des communes voisines, bien qu’elles soient soutenues par le département, la députée, trente associations et le parc naturel de la Sainte-Baume !

M. Macron est converti à l’écologie ? Chiche.

Il sera jugé sur les actes.

[*] M. Macron a le culot de déclarer qu'il soutient le maire "dans ses intentions"... et le préfet dans ses actes, qui consistent à censurer (avec menaces) l'action protectrice du maire. Cette déclaration présidentielle montre ce qu'il en est de tout le greenwashing macronien.

[**] …où j’étais le week-end dernier, intervenant à l’université d’été de l’Observatoire socio-politique du diocèse de Toulon. Avec des promoteurs et des signataires de l’Appel à un nouveau catholicisme social : Joseph Thouvenel, Matthieu Detchessahar, Guillaume de Prémare, qui ont animé avec Henrik Lindell un débat mémorable en compagnie de Mgr Ginoux, l’évêque de Montauban ami des gilets jaunes de son diocèse.

