Idées kitsch : nos passéistes ressortent le Péril Rouge

Pour contredire les catholiques sociaux, on exhume des abracadabra conceptuels et des consignes datant des années 1950 :

Le pape ayant dit qu’une Eglise engagée dans le concret – au risque de recevoir des coups – valait mieux qu’une Eglise de prétendus “purs” derrière leurs théorèmes, les tenants de la seconde attitude cherchaient une riposte.

Ils l’ont trouvée : dans les pseudo-concepts cartilagineux du néo-thomisme 1900, qui est à la dynamique de Thomas d’Aquin ce que Barbedienne (1810-1892) fut à Michel-Ange.

À l’aide de ce système, ils démontrent que soutenir les victimes socio-économiques ferait de nous les dupes d’un “marxisme” toujours en embuscade… Et ils décrivent, avec une précision maniaque, le catholique social tombant dans ce piège rouge : danger numéro 1 (comme on sait) pour le paroissien d'aujourd’hui.

C’est une chimère. Comment la crée-t-on ? À coups de sophismes, par celarent et baralipton comme les philosophes de Molière. En voici quelques-uns, entendus en divers lieux au printemps dernier :

► il serait peccamineux, voire hétérodoxe, d’accuser des structures socio-économiques : car ce serait “nier le péché personnel des hommes” [1]

► reconnaître qu’il y a des profiteurs et des laissés-pour-compte, ce serait “dialectiser la société” en “supprimant des nuances” et en mettant “le bien dans un camp et le mal dans l’autre”

► se placer aux côtés des opprimés face aux oppresseurs, ce serait “créer une logique binaire pour nous forcer à choisir un camp”

► au Salvador en 1980, saint Oscar Romero a dû choisir le camp des opprimés face aux massacreurs de l’oligarchie ? sans doute, mais prendre exemple sur lui ne serait admissible qu’à condition de savoir "faire le choix inverse, si la situation était inverse”…

[Ce dernier sophisme montre à quel point les idéologues anti-François sont coupés du monde réel. Dans celui-ci on ne voit jamais la situation “inverse” : les petits paysans pauvres n’oppriment les grands propriétaires terriens que dans les discours surréalistes du président Bolsonaro.]

Comble de factice, ce dernier sophisme, entendu lui aussi de mes propre oreilles :

► “À l’époque des théologies de la libération, tout était politisé à partir des sciences sociales et selon une grille marxiste. Aujourd’hui tout est politisé par la dialectique du Genre, qui remplace la lutte des classes par la lutte des femmes contre les hommes. Et c’est toujours la politique marxiste…”

Ce sophisme-là appelle deux commentaires, par ordre d’importance :

1. Peut-être que des post-marxistes zombis ont laissé tomber le prolétariat pour suivre désormais les activistes des “minorités”... Mais ces derniers s'inspirent de sources pour le moins étrangères à Marx. Et surtout, les “nouvelles mœurs” (p. ex. la vogue imposée du transsexualisme) ont pour vrai moteur, non le marxisme, mais l’industrie biotechnologique ; et pour espace sociétal l’hyper-individualisme issu du système néolibéral ! Nier cela est esquiver la réalité : c'est ce que font – comme par hasard – les théoriciens conservateurs.

2. Médiatiquement obsédantes, les “nouvelles mœurs” sont substituées au politique comme pour l’empêcher de parler d’autre chose, de se réveiller et de faire à nouveau contrepoids aux pouvoirs économiques et financiers. Que les “nouvelles mœurs” soient dites aujourd'hui “sujet politique” ne se comprend que dans cette perspective d’invasion-substitution... Il y a donc naïveté, ou rouerie, à prétendre que l’invasion de la scène publique par le Genre soit “un retour de la politique” (et d’une politique “marxiste”) !

Ainsi la riposte des immobilistes à l’enseignement du pape pèche, à la fois, par facticité des arguments et archaïsme des références. Exhumer en 2019 l’épouvantail rouge est un aveu de faiblesse d’esprit, et peut-être aussi d’autre chose : s’il s’agit de se garder “purs” de tout compagnonnage extérieur, c’était aussi l’obsession des pharisiens d'il y a deux mille ans – et ce n’est pas trop catholique.

__________



[1] Ce qu’ont pourtant fait les quatre derniers papes !

[2] La notion théologique de “structures de péché” montre pourtant que des ensembles de décisions humaines finissent par se cristalliser en structures qui prennent ensuite l’ascendant sur quiconque dépend d’elles. Remarquable acquis de lé théologie morale, cette notion apporte un élément décisif à la critique chrétienne de l'idéologue libérale.Elle contribue aussi à débarrasser le catholicisme français de sa déviance individualiste bourgeoise héritée du XIXe siècle.



Entendu : "N'utilisez même pas les mots suspects !"