Les médias et l'évolution du "vote catholique"

Curieux sujet pour un 15 août, mais il faut y réfléchir après le dossier du Monde et le débat de ce matin à LCI :

Les politologues institutionnels omettent souvent la moitié de la réalité, d’où un certain goût de trop peu dans leurs analyses. Ainsi les trois pages du Monde de ce jour disent des choses intéressantes sur l’évolution de ce qu'elles appellent “le vote catholique”… mais cette évolution – de LR vers LREM – n'est pas propre aux catholiques : elle est générale chez les ex-sarkozystes CSP+ ! En votant désormais pour le parti au pouvoir, la minorité dite “conservatrice” de la bourgeoisie ne fait que rejoindre la majorité “progressiste” de cette même classe, les deux étiquettes couvrant en fait le même tropisme : Ordre & Business.

Je l’ai dit ce matin sur LCI, dont j’étais l’invité à l’occasion du 15 août (bien que la fête mariale ait peu à voir avec les histoires de partis) : si les réserves de cathos pratiquants – dans une France où ils sont moins de 10 % – ont voté LREM selon le sondage de La Croix, c'est que la bourgeoisie des “valeurs” a rejoint la bourgeoisie “libérée”... Naufrage final de cette illusion que fut le post-sarkozysme machinal de la Manif pour tous et de son annexe Sens commun ; illusion qui s’était prolongée jusqu’à la manif fillonniste du Trocadéro (5 mars 2017), cette dérisoire impasse. D’autant que le programme de M. Fillon était incompatible avec la pensée économique et sociale de l’Eglise ! Ce qui laisse songeur quant au degré de catholicité de ce “vote catholique”, même béni par le père abbé de Solesmes. [*]

► L’illusion-mère fut de croire qu’une “contre-révolution des valeurs” avait commencé en 2013 avec la mobilisation MPT d‘un certain milieu sociologique. Et qu’une introuvable “droite des valeurs” allait conquérir “l’hégémonie culturelle” : expression proclamée “gramsciste” par des hâbleurs de droite n’ayant jamais lu Gramsci... (sinon ils auraient su que l’idée gramscienne de combat culturel avait été conçue dans un cadre marxiste pour accompagner la lutte des classes – concept honni par la droite depuis toujours).

► L’illusion-fille de cette chimère fut d’entrer dans la machine UMP-LR, en croyant pouvoir exercer “un chantage électoral sur les candidats de droite pour qu’ils s’engagent à mettre en œuvre les « principes non-négociables »”, écrit Olivier Roy dans sa page du Monde. L’échec était garanti pour trois raisons : 1. une machinerie électorale broie et dissout tous les principes ; 2. surtout si les principes en question (portant sur les mœurs) sont à rebrousse-poil de l’opinion publique… 3. Par surcroît, d’où venait cette coquecigrue de trois ou quatre “principes non-négociables” censés résumer le catholicisme sociétal ? Prétendument de Benoît XVI, selon les sites ultras qui avaient lancé ce slogan quelques années plus tôt. Mais Benoît XVI lui-même avait mis en garde contre cette interprétation de l’une de ses phrases, en rappelant que, dans la démarche catholique, la justice économique et sociale avait autant d’importance que la morale privée. Les ultras avaient fait la sourde oreille. Ils avaient ainsi cru tenir l’arme fatale qui leur donnerait le contrôle de LR, puis d’une future Grande Droite, etc. C'était un mirage.

Revenons à l’inexactitude de l’expression “vote catholique”. Un catholique-en-politique, comme ils aiment à dire, n’a droit de se dire catholique que s’il milite dans le sens de ce que préconise la pensée sociale catholique ; sinon il y a usurpation d’identité, chose gênante de la part d’identitaires. Une politique “catholique” en 2019 viserait à mettre en œuvre les recommandations de Laudato Si’. Et non à soutenir des programmes qui leur tournent le dos ! C’est pourtant le cas des libéraux catholiques, contradiction qui devrait être signalée par les “spécialistes des religions” dans la presse papier quotidienne.

J’entends d’avance l’objection : “Alors il ne faudrait rien faire ?”

Si. Il faudrait commencer par réfléchir. Olivier Roy a raison quand il note la stérilité de l’agitation catho-identitaire des cinq dernières années. Ne servant au fond qu’à “fermer la porte aux musulmans”, l’incantation identitaire dans un pays radicalement déchristianisé ne fait que “séculariser le christianisme en le folklorisant”. Les crèches de Noël imposées dans des mairies, les énervements factices autour de tel ou tel cas, “ne produisent aucun retour à la pratique religieuse” : au bout de cinq ans de prétendu “réveil des catholiques” en France, on continue de fermer des séminaires vides. Voilà la réalité.

D’autant que “le combat normatif et légaliste n’a aucune chance de passer sans adhésion de l’opinion publique”, ajoute Roy. Ce qui montre l’erreur commise après 2013 : croire que l’on puisse changer les mentalités à coups de lois, et ainsi faire du “normatif” dans une société qui adhère massivement à l’hyper-individualisme néolibéral !

Si l’on se veut catholique “observant”, comme dit Yann Raison du Cleuziou (qui n’a pas l’air d’avoir vérifié de quoi au juste la droite catho est observante), l’heure vient de se souvenir de la première urgence pour chaque baptisé : le témoignage évangélique dans la vie quotidienne, loin des prétentions “normatives et légalistes”. C’est sans doute moins facile et moins producteur de dopamine que les meetings ; mais c’est le devoir prioritaire que le Christ donne aux siens. Le reste viendra par surcroît. Si Dieu le veut. Et si le reste vient un jour en politique, il fera surgir des alliances bien surprenantes.