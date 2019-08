"L'argument Thunberg" : pas ça, ou pas eux !

Les notables néolibéraux qui feignent de s’indigner d'elle méritent le mépris : en réalité ce qu’ils veulent disqualifier, c’est la climatologie et toute écologie concrète… Réflexions sur le fond du problème :

Tout le monde sait maintenant que l’étrange voyage de Mlle Thunberg d’Europe aux Etats-Unis se fait sur un voilier… monégasque, de course et non de grande croisière, sponsorisé en temps normal par le constructeur automobile de grosses cylindrées BMW – dont le marketing emploie l’un des deux skippers.

Il n’en faut pas plus aux écolos pur jus pour ironiser sur la trop jeune Greta. À tort ou à raison ? Attendons de voir.

Mais ce qui est inadmissible, c’est de voir des señoritos LR accuser ladite Greta d’être “l’outil des multinationales”…auxquelles eux-mêmes n’ont rien à reprocher, le parti Les Républicains étant aussi libéral que le groupe Macron ! Pas ça ou pas eux, a-t-on envie de dire quand ils invoquent l’argument Thunberg.

Argument d’ailleurs inefficace : même si l’on prouvait que l’ado Greta est l’âme damnée du grand capital, ça ne changerait pas un iota au dossier du dérèglement climatique qu’il est urgent de traiter autrement qu’en paroles creuses. Ni au système économique qui ravage l’environnement et mutile l’humanité : drame dont celui du climat fait partie.

À ce propos, Charles Eisenstein, auteur de Climate – A new story [1], écrit notamment dans l’excellent numéro d’été de L’Ecologiste :

<< Un climat sain vient d’une biosphère saine. La température n’est pas le seul critère. (…) De grandes fluctuations de températures sont inévitables si les systèmes vivants qui maintiennent l’homéostasie [2] perdent leur vitalité. Indépendamment de la question du réchauffement (…), nous savons ce que nous devons faire pour maintenir une santé écologique : la conservation, la protection, la régénération et la réparation. Conserver les forêts, stopper les projets de pipelines, réparer les écosystèmes, régénérer les sols agricoles, auront comme effet secondaire la réduction des gaz à effet de serre et l’absorption du carbone… >>

Soucieux d’empêcher les dangers climatiques de monopoliser l’attention au détriment de l’écologie intégrale, Eisenstein omet de parler du système économique (donc politique) : problème qui doit pourtant être résolu, sans quoi faire de l’écologie reviendrait à faire de l’architecture sous un bombardement.

Mais ce numéro de L’Ecologiste, paru au moment des élections européennes, aborde l'aspect politco-économique dans d’autres articles. Ainsi l’éditorial de Thierry Jaccaud. À propos de LR, parti que le fillonniste Luc Chatel – alors président de son conseil national – présentait en 2016 comme celui “du nucléaire, des OGM et du gaz de schiste », Jaccaud examine le dernier livre de François-Xavier Bellamy (Demeure, Grasset 2018) :

<< L’auteur veut montrer le déséquilibre créé par “l’oubli des stabilités les plus nécessaires à nos vies”… Mais l’ouvrage s’avère complètement hors sol. Homère, Platon, Aristote, Saint-Exupéry, Péguy, Marx sont cités avec brio, mais sans aucune illustration concrète ou presque pour aujourd’hui… La question écologique est évacuée en quelques mots : “cet équilibre naturel qui constitue la condition de notre survie” (p. 128). C’est un peu court, jeune homme. On a l’impression de lire la dissertation d’un brillant élève, qui ne veut pas prendre le risque de prendre position au risque de s’aliéner la bienveillance du correcteur... >>

Être hors sol est hélas l'une des caractéristiques d’un certain argumentaire “catho classique”, qui esquive les problèmes concrets en récitant des notions théoriques généralement issues d’un cartilagineux néo-thomisme 1910. Au nom de la commode théorie du “moindre mal”, dont ces cathos font un abus illimité, M. Bellamy concilie l'esquive par les mots avec une carrière de politicien. Mais les carrières de cette sorte sont un engrenage [3], comme le note le numéro d’été de La Décroissance :

<< Pauvre François-Xavier Bellamy ! Même les restes de son antilibéralisme culturel, qui de toute façon aurait été englouti par le parti qui l’a présenté, sa clientèle traditionnelle n’en veut plus ! Le voilà défait aux dernières élections européennes par les siens qui l’ont déserté pour Emmanuel Macron. L’historien états-unien Russell Jacoby soulignait à propos du groupe des libéraux-conservateurs qu’il “vénère le marché tout en maudissant la culture qu’il engendre !” C’est en fait terminé ! La bourgeoisie libérale dévoile désormais sans vernis son cœur : sa vénération totale du marché et de sa culture. Elle n’a qu’une seule patrie, celle de ses intérêts bien compris. >>

Que les libéraux-conservateurs cessent donc d’invoquer l’argument Thunberg. Ils sont trop mal placés.

__________

[1] North Atlantic Books, 2018.

[2] Homéostasie : phénomène de régulation maintenant un facteur-clé (p.ex. la température) autour d’une valeur bénéfique pour le système considéré.

[3] Autre “catho en politique”, Hervé Gaymard... Au début il avait la photo de Georges Bernanos sur son bureau. On imagine quelles auraient pu être ensuite les imprécations de Bernanos devant l’effet de l’engrenage politico-financier sur les Gaymard..