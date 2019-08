Climat ? Ce n'est pas "l'humanité" qui est en cause : c'est le capitalisme libéral

"L'humanité épuise la Terre", titre Le Monde à la une (en caractère d'affiche) en interprétant le rapport du GIEC dans le sens du politically correct : s'en prendre aux gens, non aux structures économiques... Son presque homonyme Le Monde diplomatique est d'un autre avis – nettement plus proche des réalités :

Incriminer l'espèce humaine, et non le système économique dont l'extractivisme effréné pressure la planète, c'est rationnellement le choix des libéraux [*] (Malthus est un de leurs Founding Fathers). Quitte pour eux à feindre d'assumer le nouveau concept d'anthropocène : l'ère à partir de laquelle l'écosystème terrestre est transformé par l'activité humaine... Et c'est aussi, mais irrationnellement, l'attitude de misanthropes d'ultradroite dits "survivalistes"...



C'est ce que Jean-Baptiste Malet dénonce dans Le Monde diplomatique d'août. Extrait :



<< Qu'ils adressent des suppliques aux puissants sous les dorures de leurs palais ou qu'ils se replient en communautés spiritualistes, [les tenants extrêmes de cette attitude] partagent une même vision du monde, arrimée à l'opposition abstraite entre deux catégories, "la nature" et "l'humanité" (...) "Je suis très inquiet de la capacité qu'a le concept d'anthropocène de renforcer cette vieille farce bourgeoise selon laquelle la responsabilité des problèmes émanant du capitalisme reviendrait à l'humanité tout entière”, observe Jason W. Moore, professeur à l'université de Binghamton (Etat de New York) et coordinateur du Réseau de recherche sur l'écologie-monde. A la notion d'anthropocène, [Moore] substitue celle de capitalocène : le dérèglement climatique provient d'un régime économique reposant sur l'extraction de matières premières et l'appropriation d'énergie non payée, prédation longtemps considérée comme allant de soi. C'est cette stratégie d'utilisation peu coûteuse des ressources non renouvelables, sur laquelle repose l'accumulation illimitée [**], qui touche à sa fin : et non l'humanité. >>



Conclusion du Diplo : l'effondrement qui se produira, et auquel on doit se préparer, sera celui "des relations de pouvoir qui ont transformé les humains et le reste de la nature en objets mis au travail gratuitement pour le capitalisme".

PS – Héritier d'une tradition anticléricale, Malet rapproche les annonces de fin du monde (collapsologie version Cochet ou Servigne) de la notion judéo-chrétienne d'apocalypse. Erreur de sa part, commune au courant post-marxien ! L'apocalypse chrétienne n'est en aucun cas une "fin du monde" puisque, par son incarnation dans la matière et sa résurrection, le Fils – co-Créateur éternel – s'est fait cellule inaugurale du monde à venir, "ciel nouveau et terre nouvelle" : un monde transfiguré mais non dématérialisé, dont parle la dernière affirmation du Credo ! Le Christ dans l'Evangile souligne, avec force et insistance, que l'homme sera jugé sur son soutien actif aux pauvres et aux faibles – et qu'entrer dans le Royaume est plus difficile aux riches qu'aux autres... Comme le dit le pape, l'eschatologie chrétienne se conjugue parfaitement avec la résistance (urgente et nécessaire) à l'idole Argent.

__________

[*] sans oublier la fraction catho franco-américaine qui, niant le phénomène climatique, prend pour prétexte de ce négationnisme les slogans anti-natalistes des uns et des autres.



[**] réalité que le capitalisme libéral cache sous le mot "croissance" (elle aussi illimitée).