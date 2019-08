Climat, agro-industrie et "décideurs politiques"

Au moment où paraît le rapport du GIEC et où l’opinion publique commence à s’inquiéter sérieusement, qui arrêtera le trump de Brasilia, les libre-échangistes bruxellois et les macronistes ? Il faudrait une révolution…

Qui arrêtera M. Bolsonaro, alias “capîtão Motoserra” (“capitaine Tronçonneuse”) ? La déforestation de l’Amazonie a plus que triplé par rapport à l’été 2018 : 2 254 km² de zones ont été rasées en juillet contre 596,6 km² en juillet 2018, soit + 278 % sur un an. Et elle a progressé de 67 % depuis la prise du pouvoir par ce nouveau président... Affichant une écolophobie commune à tous les libéraux-conservateurs “occidentaux”, le trump de Brasilia entreprend de raser la forêt amazonienne – vitale pour l’atmosphère terrestre – au profit de l’agro-industrie, alors que le nouveau rapport du GIEC (8/08, 1200 pages) dénonce la dégradation des sols par le productivisme agro-industriel (et les effets de plus en plus létaux du dérèglement climatique),

Qui arrêtera les libre-échangistes fous de Bruxelles ? Alors qu’ils ont participé au débat de l’ONU autour du rapport du GIEC, et qu’ils veillent à prendre la pose “climato-responsable” devant les caméras, ils imposent aux Vingt-Huit (plus ou moins complices) des traités de libre-échange avec des Etats qui ignorent nos prétendues normes environnementales et sanitaires… Normes de plus en plus bafouées, d’ailleurs, par notre propre agro-industrie avec la complicité des pouvoirs publics, comme on le voit encore en ce moment avec l’affaire de la ferme-usine des 120 000 poulets à Langoëlan, cf. ici la note d'hier.

"La manière dont nous mangeons contribue à la destruction des écosystèmes", souligne la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte, grand prix de l’Académie des sciences, prix Irène Joliot-Curie, directrice de recherche au CEA, co-présidente du groupe de travail 1 du GIEC, et auteur du livre Climat, le vrai et le faux qui réfutait en 2011 la désinformation des négationnistes (financés par l’industrie pétrolière). Elle constate “une prise de conscience, partout dans le monde, des enjeux d’une transformation profonde de l’usage des terres” : mais les politiciens et les managers de multinationales (qui prennent l’air grave dès que des journalistes leur parlent du climat), persistent en coulisses à faire le jeu du système économique ravageur.

Comme le souligne le rapport du GIEC, l’urgence serait de rompre avec ledit système et de passer à une “gestion durable des terres” reposant sur “la réduction de la déforestation, mais aussi la promotion de l’agroforesterie (mode d’exploitation combinant production agricole et arbres), l’amélioration de la productivité, la diversification des cultures, l’optimisation de l’usage de l’eau, la restauration des écosystèmes et de la capacité des sols à stocker du carbone…” Une des clés serait la transformation du système alimentaire mondial, “celui-ci étant aujourd’hui à l’origine – en prenant en compte l’ensemble de la chaîne de production, de transformation, de distribution et de consommation – de 21 % à 37 % du total des émissions de gaz à effet de serre. Deux leviers apparaissent comme prioritaires. D’abord, la lutte contre les pertes et le gaspillage, qui représentent entre 25 % et 30 % de la production de denrées. Ensuite, un changement de régime alimentaire, réduisant la demande en produits animaux au profit de céréales, de légumineuses, de fruits et de légumes…” (Le Monde 8/08)

Autant dire une disruption véritable, donc inverse de celle que prône le groupe Macron, qui consiste à détruire ce qui freinait encore le système ravageur. Y compris l'Office national des forêts, dont les jours semblent comptés au profit des intérêts privés.



Qui aurait la lucidité de procéder à une telle révolution, dans le monde dit développé ?