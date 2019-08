Bégaudeau : "La bourgeoisie humaniste et cool devient agressive dès qu'elle se sent menacée"

Auteur notamment d’une Histoire de ta bêtise (Fayard 2019) qui cloue au mur la bourgeoisie contemporaine, Bégaudeau répond sur deux pages aux questions du JDD /08). De quoi réveiller de leur somnambulisme les suiveurs de Marion Maréchal ou – dans un autre genre – de Christine Pedotti ? Extraits :

<< …JDD – Aimez-vous Pascal pour sa radicalité ?

FB – Je me méfie de la demi-mesure, de la tiédeur ! À force de nuances, une pensée finit par ne plus rien vouloir dire. Dans Les provinciales, Pascal […] s’en prend aux demi-habiles. Les demi-habiles habitent un lieu pertinent pour vivre, mais certainement pas pour réfléchir. La pensée n’a rien à voir avec une dissertation de Sciences Po. […] La radicalité du constat de Pascal sur la condition humaine me paraît juste : tout est absurde. Nous venons du néant et nous y retournerons. [...] À condition radicalement absurde, il ne peut y avoir que solution radicale : la croyance en Dieu. Tout faux-fuyant par rapport à l’absurdité de la vie me paraît sans issue... >>

<< …JDD – ‘Histoire de ta bêtise’ cible la bourgeoisie macronienne. Pourquoi tant de polémiques autour du livre ?

FB – Les éditorialistes sont, dans leur immense majorité, du centre-droit. Le macronisme est leur emblème. […] Ils m’ont donc tous posé des questions autour du sujet qui les passionne : vous ne votez pas, vous ne faites pas barrage à l’extrême droite… >> *

<< …JDD – Pourquoi ‘Histoire de ta bêtise’ vous a-t-il valu d’être renvoyé de la revue ‘Transfuge’ ?

FB – Le directeur de Transfuge a vécu mon essai comme une déclaration de guerre contre lui. Il s’est reconnu dans le livre. Histoire de ta bêtise montre que cette bourgeoisie humaniste et cool devient agressive dès qu’elle se sent menacée, notamment par une adversité de classe. Elle montre alors son fond invariant agressif. Elle sort ses armes habituelles, comme le licenciement. Le bourgeois cool devient un bourgeois pas cool…>>

<< …JDD – Qu’est-ce qui fait de vous un écrivain engagé, appartenant à la gauche radicale ?

FB – << Tous les écrivains sont engagés... [Même] la littérature féminine de bas étage est engagée. Elle propose une découpe du réel qui absorbe la question sociale pour se recentrer sur la question sentimentale. C’est un engagement de considérer que notre existence sociale est secondaire dans notre aventure humaine. C’est une conviction libérale. Tout le monde est engagé : il faut simplement être conscient de sa propre situation… [Mais] la saisie morale de l’art me met hors de moi. Je protège l’art contre ceux qui veulent le mettre sous surveillance morale et politique. >>

(*) En 2019 à France Culture, il explique son abstention au second tour de la présidentielle : « Le geste même de voter est un geste anti-politique. […] Avoir habitué des générations entières depuis deux cents ans, en France, à voter, a probablement beaucoup fait pour la dépolitisation, en tout cas la perte d'un certain nombre de réflexes de réelle citoyenneté ou de réelle activité politique. Le vote a donc une certaine toxicité insidieuse. »

► En 2018, Bégaudeau publiait Une certaine inquiétude (Albin Michel). Commentaire de ce livre d’entretiens par l’Observatoire foi et culture de la Conférence des évêques de France :

<< Dans Une certaine inquiétude François Bégaudeau et Sean Rose échangent sous forme épistolaire à propos du christianisme. L’un est athée et déclare : « S’il s’agit de transmettre des valeurs, qu’avons-nous besoin du christianisme ? La morale humaniste y suffit, qui n’a jamais fait que séculariser, en les amendant à peine, les axiomes de la morale chrétienne. (…) Ce que je viens chercher dans le christianisme, ce que j’ai la sensation de pouvoir y trouver n’est sûrement pas une morale… » (F. Bégaudeau, p. 46 et 49). L’autre est un croyant qui exprime sa joie de croire malgré le doute : « Le christianisme est une religion de l’incarnation, c’est ce qui m’y plaît tant. Mourir à soi et renaître à la lumière. Les cloches de Pâques ont sonné, les orgues muettes durant toute la période du carême ont retenti, l’église Saint-Georges s’est illuminée de la joie d’accueillir les nouveaux chrétiens » (S. Rose p. 67).

Qui est François Bégaudeau ? Né à Luçon en Vendée, François Bégaudeau passe toute son enfance à Nantes. Il est le fils d’enseignants dans un environnement classé à gauche, son père étant «plutôt parti communiste français». Durant ses années d’études supérieures, il fonde le groupe punk rock Zabriskie, dont il est le chanteur et le parolier. Agrégé de lettres modernes, il poursuit d’abord une carrière d’enseignant. Il écrit des articles pour les Cahiers du cinéma dont il devient le rédacteur à part entière à partir de 2003. Auteur de nombreux essais et romans, il est aussi, entre autres, réalisateur de Entre les murs, un essai qu’il adapte pour la télévision et dans lequel il relate le quotidien d’un enseignant dans le nord de Paris. Incisif, ce film eut un assez grand retentissement (palme d’or à Cannes en 2008).

Qui est Sean Rose ? Sean Rose est né à Saïgon en novembre 1969. Il est de nationalité britannique. Après des études de Droit, de philosophie et de langues orientales, il a collaboré à Lire, aux Inrocks, à Libération etc. Il est actuellement chroniqueur à France 24. Sean Rose est un croyant pratiquant… tellement désorienté par les réalités humaines, trop humaines, qu’on pourrait dire qu’il doute beaucoup.

Qu’est-ce qu’avoir la foi ? Que signifie qu’on l’abandonne ou que l’on s’en passe ? L’échange épistolaire de ces deux écrivains quarantenaires nous montre combien ce sujet demeure vif, brûlant, inquiet. Pour eux, la question de Dieu n’est pas réglée, et les interrogations sur le Christ, le mal, l’amour et la haine sont nombreuses.

François Bégaudeau est un athée déclaré tellement questionné par le geste du Christ qu’on pourrait dire qu’il croit un peu. Ainsi, il propose cette définition de l’amour du prochain : « Non celui qui habite à côté, mais celui qui passe à côté. Qui passe par là. Le premier venu. N’importe qui. Le Christ aime n’importe qui. L’aime indépendamment de ses mérites et démérites. Inconditionnellement. N’importe qui inclut mes ennemis, que le Christ m’engage à aimer, mais aussi les gens que je déteste » (p. 90). Et il s’interroge : « Qu’entend le christianisme par aimer, s’il s’agit d’aimer celui que je n’aime pas ? » (p. 91).

Sean Rose, quant à lui, livre ses hésitations, exprime la fragilité de sa foi. Il s’interroge sur le mal et le malheur : « Pour tout avouer, en ces temps difficiles, je ne me sens guère habilité à parler foi, il faudrait plus de mains que je n’en ai pour protéger la flamme. Plus que jamais, je suis croyant sceptique. Si notre conversation sur la zone grise de la foi et du doute s’est longtemps dégagée de la clameur du monde, de sa fureur et de son effroi, si nous avons laissé l’actualité au seuil, la question du mal me hante et avec elle celle des vertus chrétiennes pour le combattre revient sur le tapis… » (p. 105-106). La question du mal est abordée par les deux auteurs avec beaucoup de gravité. Des événements récents comme l’assassinat du père Hamel ou l’attentat de Nice, font l’objet d’échanges très profonds. Sean Rose fait référence à la vision de l’enfer par le starets Zosime dans Les Frères Karamazov. François Bégaudeau lui répond en citant Journal d’un curé de campagne de Bernanos.

Les réflexions sur la pauvreté et la richesse ont une dimension évangélique. « Dès lors, que ferons-nous de notre confort ? Nous contenterons-nous de penser aux pauvres ? Pour ma part j’ai coutume de dire qu’il faut penser avec les pauvres, depuis les pauvres… » (François Bégaudeau, p. 162). « Mais si le pauvre est la figure emblématique, c’est d’une part, je vais me répéter, à cause du mouvement d’humilité, d’abaissement – la kénose – qui fut au départ de l’incarnation du Verbe divin en l’humanité de Jésus et d’autre part, et précisément pour cette raison, parce que Dieu, étant Dieu du vivant, aime et prend soin de tout ce qui est la vie jusque dans sa plus faible expression : le pauvre, le malade, le moribond, l’enfant à naître… » (Sean Rose, p. 165-166).

L’échange entre ces deux écrivains est une dispute théologique rythmée par une belle amitié. Leurs confidences sur des vies parfois chaotiques font place au paradoxe : l’athée se déclare soudain « écrivain chrétien » quand le croyant lutte pour ne pas perdre une foi précaire. Il y a une sorte d’impatience et de souffrance dans les pages de ce livre magnifique. Les deux auteurs cherchent la vérité et nous invitent à faire de même.

Hubert Herbreteau >>