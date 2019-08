Le sentier de Saint-Briac : un conflit local qui en dit long

Le président de l'ACR 35 (photo) a obtenu la réouverture du chemin côtier fermé arbitrairement par les propriétaires riverains. Mais ceux-ci font savoir qu'ils ont le bras long. Et les réformes Macron préparent le déclassement des sentiers du littoral :

Août est la grande saison des sentiers du littoral [*]... Le Français leur est fortement attaché, mais l'une des "urgences" des députés LREM consiste à remettre en cause leur sanctuarisation : une loi en ce sens est dans les tuyaux, et les gros propriétaires n'ont pas attendu qu'elle soit votée pour tronçonner les GR.

Exemple : ce qui se passe depuis quelques mois à Saint-Briac dans l'Ille-et-Vilaine, où le chemin de ronde est maintenant fermé par des riverains. Qui sont-ils ? Le Télégramme nous le dit : “Notamment l'héritier d'une grande entreprise de transports routiers (domicilié au Panama), un président de chambre à la Cour des comptes, ou encore la famille Forbes [...] 'Cela donne l'impression que la loi n'est pas la même pour tous', reconnaît le maire, qui a demandé aux riverains de retirer les portes..." Il s'agit de portes à verrous posées en juillet 2019, et ornées d'une affichette affirmant : 'cette partie du sentier est supprimée', avec du tricolore comme si les propriétaires agissaient au nom de la République. Cette initiative est intervenue bien que le sentier soit sous la tutelle du département ; comme si les propriétaires bénéficiaient désormais d'un privilège au titre de Premiers-de-Cordée.

La fermeture arbitraire du sentier est "très mal perçue" par les habitants normaux de Saint-Briac, déclare le maire, "d'autant que le tracé réalisé par l'Etat est remarquable" : "dès l'ouverture du sentier, la fréquentation a été spectaculaire". C'est cette fréquentation que les propriétaires semblent ne pas avoir appréciée. D'où leur coup de force – qui indigne le président des Amis des chemins de ronde d'Ille-et-Villaine (ACR 35), l'ancien magistrat Patrice Petitjean : "Le sentier littoral en France est attaqué de partout. De plus en plus, des propriétaires sans vergogne ferment le sentier et interdisent par là aux randonneurs de se promener le long de la mer." Colère de ces derniers : "C'est honteux, révoltant. On nous retire nos balades : le littoral, ça appartient à tout le monde. C'est l'une des seules choses gratuites qui restaient et on nous l'enlève..."

Le Télégramme interroge l'un des propriétaires, celui qui a posé les portes. Ce chef d'entreprise répond que l'association ACR 35 est "une bande d'excités, un peu jusqu'auboutistes, un peu gilets jaunes" ; que ses amis riverains sont des gens "très haut placés" ; et que si le maire se permet de les désapprouver, c'est qu'il "perd un peu les pédales". C'est le ton de M. Macron première manière... Et comme en l'occurrence la préfète semble (c'est curieux) avoir pris la responsabilité de soutenir plutôt le maire, le chef d'entreprise laisse entendre que M. Castaner pourrait sévir contre elle : "Je serais ministre, je la relèverais de ses fonctions."



Réactions de lecteur du quotidien breton : "Je trouve révoltant que certaines personnes pleines de pognon refusent le passage de ce sentier, une honte, que fait la justice? rien car se sont des amis !!"

Mais le maire de Saint-Briac et les "excités un peu gilets jaunes" viennent de marquer un point... Après une pétition improvisée qui a recueilli mille signatures dès les premières heures, les portes viennent d'être réouvertes.

Plusieurs d'entre elles avaient d'ailleurs été taguées, puis volées...



Les riverains verrouilleurs vont-ils téléphoner au ministre ?

http://amisdescheminsderonde35.fr/index.php/saint-briac-s...