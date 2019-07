Le “progressisme” est l'outil idéologique du capital

Cette diversion sert à esquiver ce qu'il faudrait faire : changer le système économique et financier ! La diversion en France se nomme macronie, approuvée en cela par l'électorat de droite :

<< A la question de la compatibilité entre l’économie capitaliste et la préservation de la nature, ou autrement dit, entre le culte de la croissance et l’écologie, la réponse devrait apparaître évidente à toute personne sensée : une croissance infinie est incompatible avec une planète finie. Cependant, cette évidence que des gamines de 14 ans nous rappellent judicieusement semble inconcevable aux responsables politiques et économiques. Elle fait l’objet d’un déni de leur part à tous, y compris, voire surtout, des ministres de l’environnement, qui se gargarisent de l’affirmation de la compatibilité de l’économie et de l’écologie. […] La modernité a mis en œuvre un projet prométhéen d’artificialisation du monde dont nous commençons enfin à percevoir le danger pour notre espèce, alors qu’aucune autre planète habitable n’a jamais été découverte. Ce phantasme de recréation propre à la modernité occidentale est le résultat d’une double rupture à la fois pratique et conceptuelle : l’artificialisation du monde liée à l’émergence de l’imaginaire technoscientifique d’une part, et la marchandisation du monde liée à l’émergence de l’imaginaire économique d’autre part. La menace, chaque jour plus prégnante, d’un effondrement de la civilisation, sinon d’une disparition de l’espèce, suffira-t-elle à nous faire faire demi-tour et à nous reconvertir de prédateurs en jardiniers ? >>

Dans cette page Idées du Monde (25/07), Serge Latouche et Pierre Jouventin synthétisent le drame actuel : un système économique se voulant illimité – par là destructeur et suicidaire – esquinte la planète et l’humanité. “Illimitation de la production, et donc de la prédation des ressources naturelles […] ; illimitation de la consommation, et donc de la création de nouveaux besoins toujours plus artificiels ; et, surtout, illimitation de la production des déchets, et donc de la pollution de l’air, de l’eau et de la terre. Ces trois pollutions ont des effets de plus en plus manifestes : dérèglement climatique avec les émissions de gaz à effet de serre ; pandémies de cancer, d’asthme, d’obésité, de maladies pulmonaires, de troubles cardio-vasculaires ou de la reproduction avec la saturation de l’air en particules fines et en perturbateurs endocriniens ; mort des sources, des rivières et des océans ; désertification et désagrégation des sols, empoisonnés aux pesticides et engrais chimiques ; etc.”

Cela au bénéfice (exponentiel) d’un très petit nombre : les prétendus “premiers de cordée” de M. Macron .

Beaucoup de gens en ont désormais conscience, notamment parmi ceux des catholiques français qui ont bien voulu étudier l’encyclique Laudato Si’ (2015). Qu’est-ce qui empêche la prise de décisions pour changer le système économique ? L’inhibition mentale des classes dominantes. Nous sommes régentés par un groupe rivé au schibboleth [*] du “progressisme”, forcément “issu des Lumières”. Or les Lumières – écrivent Latouche et Jouventin – ont prétendu libérer l’homme en développant “une conception mécanique du monde (la machine-univers, l’animal-machine et même l’homme-machine), débouchant sur l’illimitation de notre pseudo-puissance. Dans cette vision anthropocentrique, l’homme s’institue ‘maître et possesseur de la nature’, selon la célèbre formule de Descartes. L’idéologie du progrès qui en résulte nous assure que tout est possible, ce que reprend le transhumanisme d’aujourd’hui…”

Et le progressisme est la superstructure idéologique d’un système économique et financier. La machine économique l’utilise “pour s’affranchir de tous les freins que la sagesse millénaire avait mis à son épanouissement, donnant naissance à la société capitaliste de marché mondialisée. Au lieu de déboucher sur une véritable démocratie autonome d’hommes libres, cette société moderne se soumet à la dictature des marchés financiers et aux oukases d’une technoscience sans principe”.

Le verbiage des ministres et des députés (LREM, LR, lepénistes) enrobe de divers emballages-prétextes cette soumission aux marchés et à la technoscience, c’est-à-dire au système économique et financier. Et c’est la même chose dans les autres postdémocraties occidentales. Là où la fonction de vassal du système est assurée par l’ultradroite bourrin (Trump, Bolsonaro, Orban), elle affiche carrément ce que les autres tentent de cacher : l’allergie au social et à l’écologie.

D’où l’inertie de ce qui tient lieu de sphère politique, à l’heure où au contraire le politique devrait ressusciter partout pour imposer le changement de paradigme économique.

Complice de ça : la bourgeoisie catho française qui juge les analyses économiques du pape, et des catholiques unis au pape, regrettablement dépourvues de “sens des nuances”. Appeler “sens des nuances” la soumission à Mammon relève du plus fier culot.

[*] Un schibboleth, en hébreu שִׁבֹּלֶת prononcé [ ʃibɔlɛt] en français, est une phrase ou un mot propre aux membres d'un groupe. Il exprime l'appartenance d'une personne à ce groupe, social ou autre.