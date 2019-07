Les anti-UE ont bien tort d'applaudir l'arrivée de BoJo

Londres encore plus vassale de Washington ! S'ils acclament M. Johnson, les Français eurosceptiques sont en pleine utopie :



“L’Angleterre préférera toujours les Etats-Unis à l’Europe”, disait de Gaulle. Il avait raison dans ce domaine (comme dans plusieurs autres). Une nouvelle preuve en est fournie par Boris Johnson. “On l’appelle le Trump du Royaume-Uni”, tweetait hier The Donald. Le nouveau patron du 10 Downing street ne s’en cache pas : l’appartenance britannique au marché européen sans frontières sera remplacée par un terrific accord de libre-échange avec les Etats-Unis ! (et leur désormais annexe le Bolsonaro-land : l’Ubu de Brasilia vient de l’annoncer).

On se doute que ces avantages commerciaux promis se paieront d’une aggravation de la vassalité géopolitique. Déjà le gouvernement ex-May avait engagé la Royal Navy dans des opérations contre l’Iran dans le détroit d’Ormuz : opérations calibrées pour provoquer une riposte iranienne, laquelle serait montée en épingle par Washington pour lancer des représailles, etc. M. Johnson obéira à M. Trump pour faire tourner l’engrenage. Ce sera la mission spéciale du nouveau ministre de la Défense, Robert Ben Wallace… Les autres membres du cabinet Johnson sont en phase avec les trumponomics : le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, partage la version transatlantique de l’ultralibéralisme. Ainsi que le ministre des Finances, l’ex-banquier d’affaires Sajid David. Et la ministre du Commerce international, Elizabeth Truss… La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, adhère à un aspect encore plus pointu de l’idéologie américaine : en 2017 elle avait pris des contacts confidentiels avec M. Netanyahu, sans même en référer à Mme May.

Ceci pour dire que les anti-UE, sur le continent, auraient tort d’applaudir l’arrivée de M. Johnson. Pour deux raisons.

Primo, l’UE post-Maastricht n’étant qu’un carrefour du libre-échangisme (cf CETA, Mercosur etc), les anti-UE ne sont conséquents que s’ils sont anti-libéraux : or beaucoup d’anti-UE restent libéraux, par routine et myopie.

Secundo, nos prétendus réalistes-nationalistes sont en fait des utopiques-transatlantiques. Telle Mme Maréchal à Washington encensant le trumpisme, ou Mme Le Pen fêtant M. Bannon, ils croient à une imaginaire Internationale de l’Altright – qui se réduit au fond à la posture débile du “nationalisme blanc” (comme si la blanchitude était une nation)... Le racialisme n’étant au fond qu’un marketing communautariste, l’ultra-droite, finalement, s’inscrit dans le processus libéral qui disloque les sociétés en segments de marché. Et son attitude transatlantique est une utopie : car les Etats-Unis (trumpiens ou non) ne suivent que leurs intérêts. M. Johnson ne tardera pas à le découvrir, et ses admirateurs français à devenir un peu plus ridicules.