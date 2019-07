M. Macron (l’écologiste bien connu) impose le CETA contre l’environnement et le monde paysan

Exit Rugy, personnage absurde ; voici Mme Borne, X-Ponts et business. Mais peu importe leur incompétence en écologie : la seule “transition” qui motive la macronie est d’achever l’assujettissement de la société française à la globalisation libérale... La vraie nature de M. Macron, ce sont les euro-traités CETA et Mercosur, antithèse de toute prétention à verdir notre gouvernement :

Ne parlons ni du navrant M. de Rugy, ni d’Elisabeth Borne (co-auteure d'une réforme de la SNCF qui se traduit par des fermetures de petites lignes au profit de la route) : peu importe le degré de qualification verte des silhouettes qui se succèdent au ministère de l’Ecologie. Ces ministres et secrétaires d’Etat successifs ne servent à rien : l’emprise de l’agro-chimie et le bétonnage des territoires s’est poursuivi à fond sous les éphémères Poujade (1972), Dijoud (1974), Granet (1976), d’Ornano (1978), Bouchardeau (1983), Crépeau (1981), Carignon (1986), Lalonde (1991), Royal (1992), Barnier (1993), Lepage (1995), Voynet (1997), Cochet (2001), Bachelot (2002), Lepeltier (2004), Olin (2005), Juppé (2007), Borloo (2008), Kosciusko-Morizet (2010), Bricq (2012), Batho (2012), Martin (2013), re-Royal (2016), Hulot (2017)…

La différence est que M. Macron, contrairement à ses prédécesseurs, prétend “mettre l’écologie au cœur de l’action politique”. Ce qui montre un fier culot de la part de cet homme, qui en même temps déclare “bon accord” le traité euro-Mercosur et fait adopter à marche forcée le traité euro-canadien CETA !

Or l’engrenage du libre-échangisme est l’un des moteurs du saccage de la planète, à tous points de vue : transports intercontinentaux illimités ; ravage des sols, de la santé humaine et des ressources vivrières locales par l’agro-industrie ; mainmise des multinationales ; spéculation globale sur les matières premières, etc.

De la FNSEA à la Confédération paysanne, les syndicats d’agriculteurs sont unis (pour une fois) dans la résistance à ces traités qui sacrifient les paysans français à l’agrobusiness des deux Amérique – au nom du dogme libéral. Certains élus LREM eux-mêmes sont pris de scrupules devant l’étendue des dégâts du CETA, qui se débat aujourd’hui à l'Assemblée nationale. Quant aux oppositions, elles fulminent : “Si tous les Français comprenaient de quoi il est question, ils rentreraient de la plage pour manifester”, déclare Adrien Quattenens.

Mais une partie des députés LR voteront le CETA par respect envers la doxa des écoles de commerce, qu’ils partagent avec le bloc macroniste. Comme disent les chroniqueurs radio de la Vraie Droite des Valeurs, il s’agit de “libéraux au-dessus de tout soupçon”.

Pourquoi le CETA mobilise autant contre lui :

https://www.bastamag.net/Ceta-libre-echange-commerce-climat-boeufs-OGM-multinationales-assemblee-nationale

Les paysans contre le libre-échangisme :

https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/ceta-une-aberration-ecologique-pour-certains-agriculteurs-inquiets-1175768.html

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/ceta-mercosur-les-agri...

Cinq raisons de résister :

https://www.youtube.com/watch?v=cA5O5S5v-ik

Quatre risques écologiques et sanitaires :

https://www.youtube.com/watch?v=U8qrq2N1Twc