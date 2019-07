L'académicien Jean Clair, qui vient de publier Terre natale (Gallimard, juin 2019), donne à Nicolas Ungemuth une analyse implacable de ce que deviennent l'art, la langue et l'ensemble de la culture sous l'empire marchand du néolibéralisme :

“Historien de l’art d’une intelligence extrême, ancien conservateur du Musée national d’art moderne puis du Centre Pompidou, directeur du musée Picasso […], académicien depuis 2008, l’auteur de La Barbarie ordinaire vient de publier ce qui est probablement son plus grand livre”, écrit Nicolas Ungemuth, auteur de cet entretien paru dans Le Figaro Magazine. Ce livre s’intitule Terre natale – Exercices de piété. Jean Clair – y expose une vision du monde qui est un défi global à la sous-culture de marché. L'entretien est à lire in extenso... Extraits :

La piété et la Pietà

<< …’Piété’ aujourd’hui n’est pas en odeur de sainteté, si je puis dire. […] La piété n’est pas seulement la piété religieuse : elle s’applique surtout et d’abord au passé, aux traditions, aux parents, ceux d’où vous venez comme ceux dont vous venez, à la fois biologiquement, familialement et culturellement. Si l’on creuse un peu le mot lui-même, la piété, c’est aussi la purification. Le terme de ‘pius’, pour ‘pieux’, désigne l’acte de se purifier, déjà avant le christianisme, dans la tradition grecque et romaine. Il y a dans la piété quelque chose de très fort, allant à l’encontre de toute la doxa contemporaine tournée vers la dérision, le mépris, le cynisme, le rejet du passé ou de l’histoire, des règles, des normes, et, bien sûr, le rejet de la piété filiale ou religieuse, comme de la piété envers notre propre culture. J’ai ressenti le besoin de faire cet effort de remémoration pour rendre grâce à ce qui m’a constitué : mes parents, mes origines, la terre natale. Ce faisant, je tente de me purifier. C’est pourquoi le bandeau de mon livre représente la magnifique Pietà de Notre-Dame de Paris, sous les cendres, après l’incendie…>>

Le néolibéralisme dans l’art

<< [L’art à l'ère du marché spéculatif] n’est pas une supercherie : c’est un système bancaire, financier, très intelligent, qui fait que les œuvres ont une plus-value d’autant plus forte et plus rapide qu’elles n’ont aucune valeur sur le plan esthétique ou spirituel. J’appelle cela la “titrisation du néant” : il faut, pour que cela fonctionne, que l’on titrise certaines choses, mais cette titrisation n’est possible que si les œuvres elles-mêmes n’ont aucune valeur intrinsèque. Les banquiers connaissent cela très bien. Mettre sur le marché des œuvres existantes en raison de leurs qualités artistiques et esthétiques ne débouchera jamais sur les extraordinaires exploits des ventes aux enchères qui permettent aux oeuvres de Koons, par exemple, d’atteindre des prix hallucinants. Cette falsification originaire permet de rendre possibles toutes les autres impostures, comme toutes les autres corruptions. Je rappelle que lorsqu’il y eut une rétrospective Jeff Koons à Beaubourg, pour la première fois dans l’histoire de ce musée – qui est un musée national – les conservateurs dudit musée n’ont pas été autorisés à pénétrer dans l’espace consacré à l’exposition. Cela paraît bénin, mais cela voulait dire que ce musée national perdait tout contrôle et abandonnait une partie de son territoire à des intérêts privés. En fin de compte, cette exposition ne tira son prestige et sa plus-value financière que du fait d’être montrée au Centre Pompidou, non loin des œuvres de Picasso. Là nous étions entrés dans un système où le goût, la connaissance, l’œil n’avaient plus cours : l’ignorance devenait la base même de toutes les falsifications possibles… >>

<< …Lorsque je suis devenu conservateur de musée en 1966, il y avait un idéal démocratique, républicain et élitiste de ce qu’était un musée national […] Durant vingt ans, j’ai été très heureux dans ce monde qui, en France en particulier, fondait une approche de l’oeuvre d’art de très grande qualité. Aujourd’hui cela n’existe plus. D’une part, à cause de la privatisation scandaleuse de parties entières de ces musées par l’intrusion de plus en plus massive et indiscrète d’intérêts privés dont les origines sont parfois extrêmement suspectes ; et, d’autre part, par cette volonté d’y faire entrer des foules énormes qui ne savent même pas où elles sont ni ce qu’elles viennent y voir, alors même que l’histoire de l’art n’est toujours pas reconnue en France. […] C’est pourtant important d’expliquer ce qu’est une œuvre d’art, pourquoi elle a été créée, ce qu’elle signifie dans l’histoire d’une civilisation… Aujourd’hui on préfère aller passer la nuit aux pieds de la Vénus de Milo avec Beyoncé ! […] Qu’est-ce qu’une société où l’œuvre d’art n’existe plus comme porteuse d’une charge intellectuelle ou spirituelle ? >>

L’américanisation de la langue française

<< L’appauvrissement de la langue, du lexique, du vocabulaire, l’ignorance de la syntaxe, tout cela est désespérant. Lorsqu’on arrive à ce point de déliquescence et d’abrutissement, on se retrouve à la fin d’une civilisation plus encore que d’une culture. L’envahissement de l’anglais est terrifiant. Dans certains journaux quotidiens, on peut lire entre 60 et 150 anglicismes par numéro. Les plus hautes instances et le ministère de la Culture en premier sont les premiers responsables : lorsque le ministre de la Culture "initie un pass culture", où va-t-on ? Je parle anglais couramment, puisque j’ai habité plusieurs années aux Etats-Unis, mais je n’utilise pas d’anglicismes. Si les Français veulent employer des mots anglais, qu’ils commencent par maîtriser cette langue et apprendre la leur… >>

