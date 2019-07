Marketing : et voici... la GPA ! (elle n'aura pas tardé)

Ceci va défriser les bons libéraux qui nous répondaient obstinément, dans les débats, que la GPA "ne suivra pas" la PMA-pour-toutes car ces deux choses "ne sont pas comparables" :



...Et c'est dans les échos en ligne de Libération que l'on trouve l'info :



<< Samedi, dans un article de Mediapart, plusieurs députés LREM ont pris fait et cause pour débattre de la GPA, alors que la PMA pour toutes, sujet déjà hautement inflammable, va bientôt débarquer à l’Assemblée. Ex-membre du gouvernement redevenu député de Paris, Mounir Mahjoubi assume : «Mon objectif est d’annoncer dans la loi qu’il faudra débattre de la GPA». Figure de l’aile gauche de la macronie et en première ligne pour la PMA, Aurélien Taché se dit quant à lui prêt à voter un amendement qui irait dans le sens d’une «GPA éthique, gratuite, entre soeurs» pour «faire avancer ce sujet dans le débat public». Voilà qui ne devrait pas aider à apaiser les tensions sur la future loi bioéthique. >>

S'agissant de GPA, la non-vénalité du geste (et son altruisme de soeur à soeur [*]) ne font pas illusion : ce sont de pseudo-verrous voués à tenir aussi peu de temps que les limites posées initialement à l'IVG par la loi Veil. La légalisation de l'industrie des mères porteuses suivra vite celle de la PMA pour les couples lesbiens, l'une et l'autre remboursées bien sûr par la Sécurité sociale.



Étant produite par le consumérisme de masse (l'économie-monde au pouvoir depuis des décennies), la philosophie de tout ça n'est rien d'autre qu'un marketing des moeurs, désormais substitué à la politique dans la tête des députés et des ministres. Naufrage plus ou moins signalé par le même Libération – sous la plume de son directeur – à travers un exemple spécialement grotesque :

<< Interrogée sur la situation du mouvement à Paris et sur sa stratégie pour les prochaines municipales, Olivia Grégoire, députée LREM de la capitale, et porte-parole du groupe à l’Assemblée, déclare au «Talk» du Figaro : «L’objectif est de proposer le projet le plus sexy à Paris.» Drôle d’idée, tout de même. Les mauvaises langues remarqueront que cette députée soucieuse de séduction politique se prononce dans la foulée pour Benjamin Griveaux, l’un des six candidats à la candidature de LREM, qui est généralement taxé de froideur et d’arrogance, qui ne sont pas les qualités les plus affriolantes qu’on peut attendre d’un responsable politique. Qu’à cela ne tienne, dit-elle, puisque Benjamin Griveaux «a envie de Paris». Critère tout aussi surprenant, quand on aurait plutôt attendu un éloge de sa compétence, de sa vision ou de sa capacité à prendre des décisions. Non, il a «envie» et doit se présenter sous des atours aussi «sexy» que possible.... >>

Libé jouant par ailleurs lui-même jusqu'au hard – chaque été comme d'autres quotidiens – la carte du 'sexy' et des 'envies', l'article ne cherche pas trop la signification du vocabulaire d'Olivia Grégoire. Pourtant ce ne serait pas dénué d'intérêt... Professionnelle de la pub avant de trouver à LREM un champ d'expansion pour sa compétence marketing, cette députée de Paris [photo] est à sa place dans une classe post-politique déboussolée par le commercial. Il y a trente ans cette classe a renoncé aux idées politiques (en les qualifiant d'"idéologies") ; cinq ans après le business venait occuper l'espace ainsi laissé libre, et le politique se retrouvait annexé par le publicitaire. D'où l'absurde verbiage constaté pour une fois par Libé, qui pourrait réfléchir là-dessus un peu plus. Et se demander si le culte des Envies, des Segments-de-marché et du Sans-délai n'explique pas la vitesse avec laquelle les commerciaux en folie de LREM nous sortent déjà la GPA, avant même d'avoir voté la PMA... (De toute façon c'est déjà fait dans leurs têtes).

[*] quasi-incestueux, quand même.