Und kommt die nächste Kommissionspräsidentin

Qui est la future présidente de la Commission européenne, et s'agit-il réellement d'une victoire d'Emmanuel Macron :

La pré-désignation d'Ursula von der Leyen et Christine Lagarde exalte nos médias parce que ce sont "deux femmes" : comme si le genre jouait un rôle politique (ou devait se substituer au politique, cf. ici les deux précédentes notes). M. Macron lui-même plaçait d'ailleurs "la parité" comme critère n° 1 dans le choix d'un(e) président(e) de la Commission européenne.

À part ça, que penser de la distinguée Mme von der Leyen, fille d'un ex-commissaire européen et femme d'un professeur de médecine ? Jean-Luc Mélenchon tape trop fort en la qualifiant de "féroce amie de l'OTAN". Qu'elle soit atlantiste est évident pour une Allemande de la bonne société et ministre de la Défense ; mais face à l'Est elle a montré des dispositions variables : favorable d'une part à l'otanisation des pays baltes ; opposée d'autre part à l'armement de l'Ukraine – pour ne pas, disait-elle, risquer du néfaste imprévu... Contradiction indiquant chez elle un mélange de vassalité envers Washington (l'habitude) et de prudence nationale (l'Ostpolitik de Berlin).

Mme v.d.L. pratique aussi l'en-même-temps dans les questions de société. Mère de sept enfant, exception dans le désert de la natalité allemande, elle est "progressiste" (dirait M. Macron) envers le LGBT mais auteure, quand elle était ministre de la Famille, d'une extension du congé parental qui lui a valu de se faire traiter de réactionnaire par les salons SPD et même par un étrange évêque catholique...

Cette aptitude aux positions divergentes chez la future Kommissionspräsidentin explique l'affinité que ressent à son égard M. Macron.



De là à croire que la désignation de Mme von der Leyen soit une victoire de l'Elysée et une remise à flot du "couple franco-allemand", comme le chantent nos médias, il y a une marge. La future présidente bruxelloise parle couramment français ; elle n'en est pas moins le relais de Mme Merkel, dont la francophilie ne casse pas des briques. Nos commentateurs veulent croire qu'elle se comportera en "responsable consciente de l'intérêt général des Européens" ; on ne va pas tarder à vérifier ça.