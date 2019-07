Quand le marketing remplace le politique

A propos d'exclusion(s) de convenance à LREM... Ma chronique de ce matin à Radio Espérance (Auvergne - Rhône/Alpes) :

<< Pour cette dernière chronique de la saison, parlons un peu (juste un peu) de politique. Je voudrais prendre un petit fait isolé, mais qui me paraît plein de sens.

‘La République en marche’ vient d’exclure la députée Agnès Thill. Motif : ses propos peu convenables au sujet de ce que l'on nomme aujourd’hui les « avancées sociétales ».

Qu’a donc dit d’impardonnable Mme Thill ? La presse de la semaine dernière, informée par le parti en question, nous en donnait un échantillon. Par exemple, Mme Thill a parlé d’un « lobby LGBT » ! Tout le monde sait que le LGBT existe, il en est question tous les jours dans les journaux ; mais on doit parler de lui comme d’une autorité morale et non comme d’un lobby – ce qu’il est pourtant, c’est évident, mais il parait qu’on ne doit pas le dire…

Autre exemple : selon le parti en question, Mme Thill a critiqué « l’absence de genre dans le mot PARENT ». Elle a même précisé que l’intrusion de cette idéologie confusionniste dans l’Education nationale choque les musulmans et va les pousser à mettre leurs enfants dans des écoles musulmanes hors contrat. C’est évident aussi, mais on ne doit pas le dire…

Surtout, Mme Thill a commis l’insolence de déclarer que la loi autorisant la « PMA pour toutes » « évince les pères de la naissance et de l’éducation des enfants ». C’est non moins évident, mais on ne doit pas le dire… Des députés ‘La République en marche’ déclarent donc au journal Libération, je cite : « On ne savait plus comment justifier qu’Agnès Thill siège encore parmi nous !» Autrement dit, une certaine idéologie de déconstruction, émanant de l’industrie biotechnologique, a désormais pris rang parmi ce que nos gouvernants appellent « les valeurs de la République ».

Chassée de ‘La République en marche’, Agnès Thill n’en fait pas un drame mais elle observe dans un tweet du 27 juin, je cite : « L’Etat de notre pays est grave... 1. On crée une population sur l’individualisme et la consommation ; 2. Il est impossible désormais de s’adresser à tous les Français en même temps ».

À l’ère de la consommation de masse, le peuple citoyen est remplacé par la mosaïque des soi-disant « communautés ». Le politique, qui chercherait le bien commun, est remplacé par le marketing, qui ne cherche qu’à multiplier (et exploiter) des tribus de consommateurs.

Une société pareille devrait s’appeler plutôt une dissociété, et rendrait impossible le fameux vivre-ensemble. Les citoyens vont-ils laisser accomplir cette dislocation du politique, sans lequel un pays n’aurait plus d’avenir commun ? Il faut y réfléchir… >>