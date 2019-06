Le casse-tête de la P.M.A. "pour toutes"

Une "avancée sociétale" qui posera plus de problèmes qu'elle n'apportera de "solutions"... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse – Midi-Pyrénées) :

<< Le projet de loi sur la bioéthique est examiné par le Conseil d'Etat, il sera arbitré en juillet par Emmanuel Macron, présenté le 26 juillet en conseil des ministres, et adopté à la rentrée, sans doute à une majorité écrasante puisque ce texte-là sera voté aussi par les députés de gauche et même une grande partie des députés de droite. Oui : d’anciens adversaires du “mariage pour tous” vont voter la “PMA pour toutes”, c’est-à-dire la reconnaissance d’un “droit à l’enfant”, y compris pour les couples de femmes homosexuelles. Ce “droit à l’enfant” va contraindre le législateur à modifier, de fil en aiguille, des chapitres entiers du Code civil : tout ce qui concerne le droit de la famille et de la filiation ! Il faudra résoudre des problèmes sans précédent.

Par exemple : pour ne pas priver quelqu’un de la moitié de ses origines, alors que le don de gamètes est en principe anonyme, il va falloir donner à l'enfant (quand il sera majeur) accès à l'identité de son père biologique. A condition que celui-ci soit d’accord ! On imagine les difficultés psychologiques et juridiques…

Autre exemple : dans un couple de femmes homosexuelles, l’une se chargera de la grossesse obtenue par PMA avec un donneur de gamètes. Elle sera la mère biologique. Sa compagne voudra elle aussi avoir le statut de parent... Comment procéder ? Par déclaration à l’avance, faite devant notaire puis inscrite à l’état-civil après la naissance ? Mais protestation des associations lesbiennes, gay, transsexuelles etc : “Si cette procédure est réservée aux lesbiennes, disent-elles, ce sera une discrimination ! Et toute discrimination est contraire aux nouvelles valeurs de la République…“ Donc, affirment-elles, la procédure de déclaration devra être imposée aussi aux couples hétérosexuels recourant à la PMA… Et là ce sont les hétérosexuels qui ne seront pas d’accord, n’ayant souvent aucune envie que l’on sache qu’ils ont eu recours à un donneur ! On imagine les problèmes inextricables dans lesquels vont s’engager les députés, l’administration, les juges etc. On imagine aussi la manne que ça va procurer aux avocats.

Et les homosexuels masculins ne manqueront pas d'invoquer à leur tour le "droit à l'enfant" : c'est-à-dire pour eux le recours à l'industrie des mères porteuses, cette GPA dont les gouvernements assurent ne pas vouloir mais qu'ils seront forcés d'accepter – sous peine de se voir accuser par les gays de violer l'impératif catégorique de non-discrimination...

Et l’on trouve du bon sens à la philosophe Sylviane Agacinski, qui publie chez Gallimard un livre intitulé : L’Homme désincarné – Du corps charnel au corps fabriqué. Le 24 juin à France Inter, elle expliquait : "La bioéthique semble perdre tout repère. Nous commençons à dire : ‘la parenté va se fonder sur la volonté et non plus sur le rapport personnel et charnel à l'enfant’…” Quant au "droit à l’enfant", la philosophe estime qu’il n’existe pas : "On a des droits à quelque chose, pas à quelqu'un", souligne-t-elle. Croyez-vous qu’elle ait tort ?. >>