Burke quitte Bannon qui part avec Martel : f’amalgame intégrisme-populisme-trumpisme se décompose

Dur réveil à Paris pour des notables cathos qui fermaient les yeux sur le relativisme de droite, occupés qu’ils étaient à ne pourfendre que le relativisme de gauche :

Evincé de l’ultradroite américaine par son ex-sponsor la milliardaire Mercer, évincé de l’ultradroite européenne qui l’a éjecté de la campagne électorale du mois dernier, Steve Bannon n’a plus de crédit qu’auprès de quelques journaux parisiens et de... Frédéric Martel : dans Slate (26/06), le Roger Peyrefitte des années Macron encense le has-been US (“Quel animal politique ! Quel homme !”, http://www.slate.fr/story/178947/rencontre-steve-bannon-t... ). Rédigé après avoir dégusté des œufs bénédictine ensemble “dans sa prestigieuse suite de l’hôtel Bristol à Paris”, cet article nous apprend que M. Bannon hait le pape François – ce qui n’est pas une surprise :

<< Donald Trump est prêt à se lancer dans une nouvelle guerre froide contre Pékin et Steve Bannon multiplie les discours hystériques contre le nationalisme chinois. En revanche, le pape François organise des rencontres informelles pour ouvrir un dialogue constructif avec la Chine (le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin a été chargé de ces missions secrètes), ce que lui reprochent les cardinaux Burke et Müller et, de façon virulente, Bannon… Sur Cuba, François a toujours fait preuve d'indulgence quand l'Américain a choisi d'abandonner les idées de rapprochement harmonieux imaginées par Barack Obama. Quant à la Colombie, Trump est proche des hommes politiques soutenus par les paramilitaires d'extrême droite, François a été l'un des artisans de la paix avec les FARC. Au Brésil, Trump est également proche de Bolsonaro, dont il soutient l'action, alors que le pape François a tenté de freiner la montée de l'extrême droite brésilienne. Enfin, sur le Mexique, François s'est réjoui en privé de l'élection d'Andrés Manuel López Obrador, quand Donald Trump se méfie de cet homme viscéralement de gauche… >>

Passons sur l’incompétence de M. Martel, prétendu vaticanologue ignorant que tous les papes depuis les années 1960 – y compris Jean-Paul II et Benoît XVI – ont désapprouvé l’embargo US contre Cuba... Interrogeons-nous aussi sur les critères de l’auteur de Sodoma, indulgent envers les phobies de M. Bannon puisqu’elles excluent l’homophobie :

<< Je comprends tout à coup le plan du catholique Bannon. Il faut peut-être que l'Église abandonne ses positions morales sur la sexualité qui sont hypocrites … À ses yeux […] il faut surtout mener la guerre idéologique, au nom du catholicisme, contre la Chine, l'Iran, l'islam et peut-être même la Russie. Et en définitive, pour ces raisons-là, il faut faire la guerre au pape François. >>

Etonnons-nous simplement : 1. des efforts du célèbre publiciste gay pour dédouaner même les "hystéries" de M. Bannon (propres pourtant à déclencher la Troisième Guerre mondiale) ; 2. Des efforts simultanés de divers médias francophones pour maintenir à flot le mythe Bannon ! Médias qui se retrouvent schizophrènes, pour ceux d’entre eux qui affichent par ailleurs (eu égard à la clientèle) un soutien aux positions morales classiques du catholicisme ; positions désormais méprisées par "l'ultracatholique" Bannon...

Ajoutons que la poignée de cardinaux âgés qui animent (si l’on peut dire) la bergogliophobie dans les milieux transatlantiques de droite, viennent de lâcher avec effroi M. Bannon – dont ils partagent pourtant les obsessions géopolitiques. Ce lâchage a deux raisons : a) les liens désormais affichés de M. Bannon avec M. Martel, dont il voudrait porter à l’écran le livre Sodoma ; b) la dérive idéologique alt-right que M. Bannon voudrait imprimer à l’institut Dignitatis humanae, officine dont le cardinal Burke démissionne pour ce motif. Mauvaise nouvelle pour nos propres milieux d’ultra-droite à Paris, qui rêvaient – sur le papier et au micro – d’un fulgurant surgissement réac brassant populisme et intégrisme... Mauvaise nouvelle aussi pour des notables cathos parisiens qui s’accommodaient fort bien de ce relativisme de droite, tout occupés qu’ils étaient à ne pourfendre que le relativisme de gauche.

Gag final : l’Etat italien veut retirer à l’officine Dignitatis humanae la jouissance des locaux de la chartreuse historique de Trisulti, qui lui avait été concédée. Or l’Etat, en l’occurrence, c’est le ministère de l’Intérieur : autrement dit M. Salvini, figure de proue de l’ultra-droite en Europe ! La “contre-révolution catholique” de M. Raison du Cleuziou est en train de perdre ses boulons. Nous n'en sommes pas étonnés.