Sous-culture médiatique et Chemin de Compostelle

Vu sur Arte : la énième intox-fumisterie présentée comme une “enquête historique sur le chemin de Compostelle”. Quand la fausse mémoire chasse la vraie :

…Pourtant le Camino, itinéraire de l’âme, mérite mieux [*] que les fumisteries de “symbolologues֨” gavés de Brown et de Coelho…

Dans la série fumisteries, l’émission d’Arte nous a asséné une série d’amalgames racoleurs à l’américaine : le Chemin est une ancienne voie romaine, “donc c’est en fait un rite païen” ; si c’est païen c’est aphrodisiaque (la divinité du Chemin “c’est Vénus”) ; si c’est Vénus c’est la Femme, mais on l’a cachée parce que “l’Inquisition brûlait les femmes” ; etc. C’est la sous-culture médiatique dans toute son autorité.

Ces émissions “historiques”, quand elles sont stupides, sont souvent allemandes ou américaines ; les anglaises sont plus fines et retorses. Difficile d’évaluer leur part dans la désinformation culturelle des téléspectateurs : mais cette désinformation de masse n’est pas sans jouer un certain rôle dans l’effacement de l’authentique foi chrétienne, effacement qui caractérise aujourd’hui l’Europe et en particulier la France. (Sans oublier diverses autres causes, y compris celles dont sont responsables les chrétiens eux-mêmes et notamment, en France, les catholiques).

Revenons à l’émission d’Arte. Elle croit nous révéler qu’avant le christianisme il y eut le paganisme et qu’il laissa des traces – ce qu'on savait depuis toujours. Présenter cette antériorité comme dévalorisant le christianisme – visible intention des autodidactes auteurs de l’émission – est une ânerie pour deux raisons :

► Les traces en question (celles qui ont réellement perduré) ne sont que des symboles cosmiques familiers. Ainsi “l’Homme Vert” dont l’émission fait tout un plat : sculpté sur des chapiteaux d’églises, il ne symbolise par sa viridité rien d’autre que le retour du printemps. Si sa présence dans des églises signifiait la rémanence du paganisme, il faudrait considérer comme païenne la cosmologie “verte” de sainte Hildegarde de Bingen… qui est docteur de l’Eglise ! (Nos télés n’en savent évidemment rien).

► Ces symboles cosmiques ne sont pas des arcanes occultes : ils sont clairement et officiellement assumés par le christianisme antique et médiéval. Par exemple à propos de la date de la vieille fête du 25 décembre, ouvertement choisie par l’Eglise pour sa portée cosmique comme l’atteste ce texte de saint Maxime de Turin (Ve siècle) qui la récupère dans son sermon 99 en la transposant dans un contexte néotestamentaire : la comparaison entre le Christ, dont la naissance est fêtée au solstice d'hiver, et Jean le Baptiseur, fêté au solstice d’été...

<< À juste titre, Jean le Baptiste peut dire du Seigneur : « Il faut que lui, il grandisse et que je diminue » (Jean 3,30). Cette assertion se réalise en ce moment même : à la naissance du Christ, les jours augmentent ; à celle de Jean, ils diminuent… Quand paraît le Sauveur, le jour, de toute évidence, grandit ; il recule au moment où naît le dernier prophète, car il est écrit : «La Loi et les prophètes ont régné jusqu’à Jean» (Luc 16,16). Il était inévitable que l’observance de la Loi sombre dans les ténèbres au moment où la grâce de l’Évangile se met à resplendir ; à la prophétie de l’Ancien Testament se succède la gloire du Nouveau… L’évangéliste dit à propos du Seigneur Jésus Christ : « Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme » (Jean 1,9)… C’est au moment où la longueur de la nuit couvrait presque la journée entière que l’arrivée du Seigneur soudain a jeté tout son éclat. Si sa naissance a chassé les ténèbres des péchés de l’humanité, sa venue a mis fin à la nuit et apporté aux hommes la lumière et le jour… Le Seigneur dit que Jean est une lampe : « Il était la lampe qui brûle et qui éclaire » (Jean 5,35). La lumière de la lampe pâlit lorsque brillent les rayons du soleil ; la flamme baisse, vaincue par l’éclat d’une lumière plus radieuse. Quel homme raisonnable se sert d’une lampe en plein soleil ?… Qui viendrait encore pour recevoir le baptême de pénitence de Jean (Marc 1,4), quand le baptême de Jésus apporte le salut ? >>

Au regard de l'histoire réelle, on voit l’insignifiance de la “pédagogie” médiatique. Ou du récent communiqué d’une obédience maçonnique affirmant que la cathédrale Notre-Dame de Paris “n’est pas d’abord un édifice du culte”… Qu’est-elle alors ? Voilà les frères contraints à cet exercice stérile : tenter d’annuler huit siècles de piété des chrétiens de Paris, au nom d’on ne sait quel bouillon de sous-culture symbologique façon Da Vinci Code.

C’est risible et pourtant le danger existe : la bêtise dispose du bulldozer audiovisuel. Voici quelques années une série télé “historique” a persuadé des milliers de Français que sainte Catherine de Sienne (autre femme reconnue docteur de l’Eglise) avait répandu le bacille de la peste – que l’on ignorait au XIVe siècle – sur l’ordre de “l’Inquisition romaine”… Saison après saison, maintenant, d’autres séries commerciales installent le décor d’un Moyen Âge sans la foi chrétienne, voué à des déités de bande dessinée. Une fausse mémoire chasse la vraie.

[*] Lire et relire, dans deux styles différents, les deux récits importants sur le Camino : celui de Barret et Gurgand (Priez pour nous à Compostelle, Hachette 1978) et celui d’Alix de Saint-André (En avant, route !, Gallimard 2010).