Les vaches à hublot et les "mystères" d'une "genèse"

<< J’imagine que, comme moi, vous avez été choqués par le nouveau scandale de l’industrie agro-alimentaire en France. Ce sont des images de film d’horreur : ça se passe dans la Sarthe, au laboratoire d’une célèbre firme d’alimentation animale, filiale d’un groupe agro-alimentaire géant.

Dans un décor de béton, on voit six malheureuses vaches. Chacune a sur son flanc un hublot-clapet en plastique de quinze centimètres. Un employé de la firme ouvre le clapet, fait un prélèvement dans l’estomac de la vache, puis referme le clapet… Comme si la vache était une machine dont on inspecterait le moteur en ouvrant le capot !

Il s’agit, apprend-on, d’une pratique permanente des entreprises agro-alimentaires du monde occidental. Objectif : faire des recherches sur les processus complexes de la digestion des bovins, pour augmenter toujours les performances des aliments pour bétail. Et faire produire à une vache cinq fois plus de lait qu’elle ne le fait naturellement pour son veau. Tout ça dans le but exclusif de maximiser les profits…

Course à la productivité expliquant cette pratique du hublot, qu’un documentaire complaisant, il y a déjà quarante ans, décrivait en ces termes effarants : « C’est un livre ouvert sur les mystères de la genèse de nos plats favoris. »

Deux mots dans cette dernière phrase sont tout aussi choquants, pour nous chrétiens, que les images du film sont choquantes pour nous et pour tout le monde. Ce sont les mots « mystère » et « genèse ». Parler de « mystère » à propos de choses de la nature qui n’ont rien de mystérieux, c’est rendre absurde la notion théologique de mystère en prétendant que des pratiques biotechnologiques lui sont supérieures.

Mais surtout, parler de « genèse » à propos de « nos plats favoris », c’est ravaler la notion biblique de Genèse à un niveau dérisoire : celui de l’élaboration technico-commerciale de produits de consommation.

Ajoutons à cela la maltraitance animale maximum infligée aux vaches, ces animaux fait pour le grand air et dont la joie en arrivant dans la prairie au printemps avait étonné et enchanté le philosophe Alain Finkielkraut. Ajoutons aussi les critiques de plus en plus indignées qui montent, chez les scientifiques, contre l’industrie agro-alimentaire, sachant que les poules et poulets sont traités encore plus mal que les vaches…

Et relisons le passage de l’encyclique Laudato Si’ où le pape François, informé de la barbarie technologique de l’agro-alimentaire, rappelle que les animaux comme tout le reste de la création nous sont confiés par le Créateur, et certainement pas pour que nous les torturions pour faire toujours plus d’argent. On ne peut pas servir Dieu et servir Mammon : ce précepte général de l’Evangile n’admet pas d’exception. A la semaine prochaine. >>