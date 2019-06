Ubu va devoir bombarder l'Iran sans l'avoir voulu

Pris dans son engrenage d'irresponsabilité paradeuse, M. Trump va peut-être s'obliger à replonger le Moyen-Orient dans le chaos. Comme M. Bush l'avait fait en Irak. Et avec des résultats fatalement comparables, sans doute en pire :

Entre Washington et Téhéran, via l'axe Jérusalem-Ryad, semble se passer ce que l'on prévoyait depuis plus d'un an. Donald Trump avait été élu notamment sur la promesse de retirer les boys de tous les shitholes du Moyen-Orient ; depuis la nuit dernière il chevauche (à reculons) le tigre d'une nouvelle catastrophe là-bas, et d'une ampleur encore pire sans doute que le désastre irakien de 2013 :



<< D’après le New York Times, le président américain a validé une offensive contre un éventail de cibles iraniennes, telles que des radars ou des batteries de missiles, puis s’est ravisé alors que les avions de chasse avaient décollé et les navires de guerre s’étaient mis en position. Aucun missile n’a été tiré, avant que l’opération soit annulée, à 19 h 30, heure de Washington (1 h 30 du matin, à Paris), a déclaré un membre de l’administration, cité par le journal. La Maison Blanche et le Pentagone ont refusé de commenter l’information. >> (Le Monde.fr).



Pourquoi l'idée d'attaquer militairement l'Iran ? Parce qu'un drone américain – engin sans pilote d'espionnage militaire – a été abattu au dessus du détroit d'Ormuz : dans l'espace iranien selon Téhéran, dans l'espace international selon Washington. Ce qui ne vaut évidemment pas le déclenchement d'une guerre aux conséquences incalculables. Mais tout se passe depuis 2018 comme si M. Trump avait déclenché le compte à rebours de cette guerre : seule issue pour ne pas paraître, ensuite, reculer... Une issue délibérément voulue, quant à eux, par les néoconservateurs (Bolton-Pompeo) qui entourent désormais M. Trump.

M. Bolton et les autres cinglés avaient persuadé GWB qu'en détruisant "Saddam Hussein" – en fait : en détruisant l'Irak – on allait voir fleurir à Bagdad la democracy et le free-market ; ils ont provoqué le chaos et Daech. Brillant bilan d'une guerre fabriquée sur la base de mensonges énormes, celui de l'existence d'Armes de Destruction Massive et celui des Attaques à l'Anthrax – n'oublions jamais la scène obscène à l'ONU, où Bolton & C° avaient envoyé le général Powell brandir une petite fiole blanche... (On connaît la suite). Aujourd'hui, derechef tout-puissant conseiller de la Maison Blanche, M. Bolton persuade The Donald qu'il suffira de "frappes aériennes" pour que la population d'Iran renverse la République islamique et instaure elle aussi la democracy et le free-market, c'est-à-dire le retour des multinationales pétrolières anglo-américaines comme au temps (1953) de l'élimination de Mossadegh. On verra la suite...

Supposons que la machine de guerre US parvienne à démolir assez l'Iran pour provoquer là aussi le chaos (seul but de guerre que Washington soit capable d'atteindre) : si alors les choses tournent au prévisible – imprévisible pour des cervelles américaines –, le monde connaîtra le désespoir terroriste chiite après avoir connu le désespoir terroriste sunnite. L'ultradroite américaine et ses clones frenchy, amis de Mme Maréchal en tête, mettront cela sur le compte d'une méchanceté propre à la religion musulmane ; ils en feront un bon gros livre phobique préfacé par M. Bannon, livre que publiera un éditeur parisien pourtant célèbre pour sa fine connaissance du monde iranien ! Business is business.



Quant à M. Trump, son choix devient parfaitement ubuesque : élu pour ne pas faire de guerres, il va devoir en faire une pour garder son image de tough guy aux yeux des mêmes électeurs... "Trop de pression maximum, pas assez de diplomatie : Trump s’est mis en situation de perdre la face ou de devoir répliquer par les armes." (Le Monde.fr)