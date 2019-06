Occultisme en pack de six

Quand une marque d'eau minérale – propriété d'une multinationale – se met à tenir un inquiétant langage surnaturel... Ma chronique de ce matin à Radio Présence (Toulouse / Midi-Pyrénées) :

http://www.radiopresence.com/IMG/mp3/19062019_chroeco_air...

<< Comme il fait chaud, j’ai à côté de mon ordinateur une bouteille d’eau. Je ne vous dis pas de quelle marque parce que je ne voudrais pas avoir l’air de lui nuire en particulier… Mais ce que je vois, écrit sur la bouteille en grandes lettres capitales qui sautent aux yeux, a quelque chose de sidérant : quelque chose de tellement incongru qu’en contemplant l’étrangeté de ces slogans publicitaires, on se demande (sans exagérer) ce que l’époque est en train de devenir.

Car l’étiquette de la bouteille d’eau me dit, je cite : « Se lever – S’élever – Crois en toi ! – Réveille ton volcan ! ». Quel est ce langage de la part d’une eau minérale ? Ahuri, je découvre que d’autres bouteilles, de la même marque, appellent le buveur d’eau à être « audacieux », ou « courageux », ou « déterminé »…

Et puis je découvre sur YouTube un spot de cette marque qui, lui, tombe carrément dans l’occultisme. On y voit un adolescent : tête inclinée dans l’attitude du mystagogue antique, il pénètre dans une caverne nimbée de lumière bleue où une voix profonde, celle d’un « volcan de 3 millions d’années », lui parle pour lui tenir ce langage inquiétant, je cite mot pour mot : « Enfin tu m’appelles. Je t’attendais. Laisse-moi te guider. Je brûle. Laisse-moi sortir. Je hais le doute. Je hais l’échec. Rien ne pourra nous arrêter. Je suis ta force. Je suis ton volcan… »

Diable ! Est-ce qu’une marque d’eau minérale invoquerait les puissances des ténèbres ? Sur un site professionnel, son directeur marketing international nous rassure : « La marque s’est donné pour mission d’inciter les consommateurs à réveiller leur force intérieure…. » A l’agence de pub, la présidente en charge de la création affirme : « Comme un volcan, nous sommes enracinés, imprévisibles, charismatiques… » Et l’agence précise à l’intention des confrères, je cite : « Cette campagne intégrée encourage chacun à trouver son propre volcan à travers un plan de communication 360 ». C’est pourquoi les packs d’eau minérale ont désormais des étiquettes avec des injonctions morales variées pour que chacun, dit l’agence, « y trouve la force intérieure qui lui correspond ».

Il fallait s’y attendre : comme disait Yvan Audouard, « quand les gens ne croient plus à rien on peut leur faire croire n’importe quoi ». Mais si désormais ce sont les bouteilles d’eau minérale en pack de six qui se substituent aux religions, la multinationale propriétaire de la marque y gagne peut-être quelque chose, mais je ne suis pas sûr que la laïcité, elle, en sorte gagnante. >>