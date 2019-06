Notre-Dame de Paris : le nouvel agenda du diocèse

Communiqué :

<< Deux mois après l’incendie du 15 avril 2019 qui a détruit la toiture, la flèche et une partie de la voûte de Notre-Dame de Paris, la mobilisation en faveur de la cathédrale se poursuit : mobilisation des pouvoirs publics nationaux et locaux dès le soir de l’incendie ; mobilisation des architectes et des entreprises qui assurent, dans l’immédiat, la sécurisation de l’édifice ; mobilisation de dizaines de milliers de donateurs, petits et grands, originaires de toute la France, mais aussi du monde entier. Cet élan montre que Notre-Dame est un symbole unique, en France, mais aussi au-delà.

De son côté, la Fondation Notre Dame poursuit activement la collecte des dons. Au 12 juin, la fondation a recueilli 15,7 M€ de dons. Par ailleurs, le total des promesses de dons s’élève à 377 M€. Ces dons proviennent de 41 000 particuliers et de 58 entreprises et collectivités publiques françaises et étrangères. La très grande majorité de ces dons et promesses est destinée à financer la conservation et la restauration de la cathédrale. Certains donateurs ont prévu de financer aussi d’autres besoins créés par l’incendie, comme les aménagements provisoires pour l’accueil des pèlerins, des équipements du diocèse détruits ou endommagés, ou encore le fonctionnement de l’association Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris.

Mais la cathédrale est, d’abord et avant tout, un édifice à vocation cultuelle. Le diocèse a pris à ce titre trois initiatives :

► Afin d’associer tous les fidèles de Paris à la vie liturgique du diocèse, les offices habituellement célébrés à Notre-Dame de Paris seront, à compter du 1er septembre 2019, célébrés et retransmis par KTO en l’église de Saint-Germain-l’Auxerrois (1er arrondissement). Les célébrations de plus grande affluence auront lieu à l’église Saint-Sulpice (6ème arrondissement). C’est également à Saint-Germain-l’Auxerrois que sera vénérée la Sainte Couronne d’épines, de même que les autres reliques de la Passion du Christ jusqu’alors conservées à Notre-Dame.

► Parce que les Parisiens, les touristes et les fidèles du monde entier ont besoin de continuer à se recueillir, une réplique de la Vierge du Pilier, symbole de Notre-Dame, sera installée sur le parvis de la cathédrale, dans un espace de recueillement spécifiquement installé dès que les conditions de sécurité le permettront. Des prêtres seront disponibles pour l’accueil et la confession.

► Une messe sera célébrée le samedi 15 juin, à 18h00, à l’intérieur de Notre-Dame de Paris par l’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, à l’occasion de la fête de la Dédicace de Notre-Dame. Pour des raisons évidentes de sécurité, les fidèles ne pourront s’y rendre mais pourront suivre sa retransmission en direct sur KTO (en clair sur www.ktotv.com). >>



« Nous voulons sauver la cathédrale. Cet écrin splendide a été voulu pour être la manifestation magnifique du génie humain qui rend hommage à l’amour de Dieu qui, pour se donner à nous, s’est fait l’un d’entre nous. Rendons grâce à la foi des bâtisseurs qui ont su unir le génie humain et la grâce divine. »

Mgr Aupetit – Messe de Pâques à Saint-Eustache le 21 avril 2019.