Les fausses nouveautés d'un faux "acte 2"

Le groupe Macron cultive la contradiction entre le faire et le dire ; un dire empruntant à l’univers des gens, dont l’Elysée-Matignon – mandataire de la finance – ne se soucie pas en fait :

Le discours de M. Philippe, hier, en donne une nouvelle illustration. Faux “acte 2” prolongeant l’acte 1 en ne changeant que l’emballage de mots, ce discours a (une fois de plus) présenté comme nouvelles des mesures déjà plusieurs fois annoncées, y compris la PMA “pour toutes” : ultralibéralisation promise par M. Macron au LGBT [*] depuis 2017 – et que M. Macron va opérer cette année pour une raison politicienne ; ayant disloqué LR en captant la droite bourgeoise, il veut achever le PS et LFI en captant la gauche bobo [**].

Exemple de cette stratégie des apparences : le prétendu “verdissement” de l’Elysée-Matignon. Pour “faire face à l’urgence écologique”, prétend M. Philippe, “un nouvel en-même-temps est à construire… Plus personne n’a le monopole du vert… Ces douze prochains mois seront ceux de l’accélération écologique…”, etc. En fait d’accélération, le gouvernement veut : 1. reporter à nouveau l’interdiction des ustensiles en plastique ; 2. ajourner sine die l’interdiction du glyphosate (dixit M. Macron, 24/01) et poursuivre les maires qui l’interdisent à moins de 150 m des habitations, comme à Langoët en Ille-et-Vilaine ; 3. prendre un décret dont l’effet permettra les travaux d’aménagement urbain (bétonnage commercial) dans les sites classés… Et ce n’est qu’un début.

Autre exemple, carrément surréaliste : la tirade anti-libérale de M. Macron devant l’Organisation internationale du travail, le 11 juin ! Qu’il combatte “un capitalisme devenu fou qui profite de plus en plus à quelques-uns”, tous ses actes le démentent. Mais il s’agit pour lui de calmer les esprits en France, rien de plus. Et sans garantie d’y parvenir si l’on fait attention au reste de son propos : “Nous avons peut-être parfois construit des bonnes réponses trop loin de nos concitoyens…” S’il croit que ces “réponses” étaient “bonnes”, c’est qu’il n’a pas compris la révolte de décembre que M. Philippe euphémisait hier sous le nom de “colère”.

Et quand M. Macron déclare à l’OIT : “On ne peut pas dire à l’OMC : ‘c’est formidable le commerce, il faut négocier des accords avec tout le monde quelle que soit leur sensibilité sociale et environnementale’ ”, il se fiche ouvertement de nous. Chacun sait en effet, ou devrait savoir, qu’il pousse à l’adoption définitive du traité euro-canadien CETA, alors que ce traité, déjà en vigueur par décret UE, fait entrer en France des produits nord-américains contraires à des normes européennes sur les pesticides et les transgéniques : https://www.rtl.fr/actu/international/ceta-un-an-apres-la...

Mais l’acte 2 inspire nos chroniqueurs chargés de “désarmer l’opinion”. Si l’opinion désarme, le bourgeois est content. Rideau.

__________

[*] Le LGBT est devenu rémora de l’Etat… “Rémora : poisson à ventouse célèbre pour son association phorétique avec les requins”. En zoologie, est dite “phorétique” l’interaction de deux organismes : l’un (le phoronte) se faisant transporter par l’autre (l’hôte).

[**] Gauche libérale recroquevillée sur le domaine des mœurs, ayant abandonné celui de l’intérêt général socio-économique. Cf Mark Lilla, La gauche identitaire, Stock 2018.