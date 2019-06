…déclare l'ex-directrice du cabinet de Sarkozy, Emmanuelle Mignon, membre du cabinet August Debouzy (macronisme normal des avocats d’affaires). Aujourd’hui Macron est bien le chef naturel des libéraux, donc de la droite, comme dit Mme Mignon. Mais quand elle tente de donner un contenu au mot “droite”, c’est le brouillard :

► Extraits de l’entretien accordé par Emmanuelle Mignon au Point (Florent Barraco, 8/06) :

“ Il faut dire les choses comme elles sont : Emmanuel Macron est le meilleur président de droite qu'on ait eu depuis un certain temps... [Mais] si Emmanuel Macron fait des réformes qui vont dans le sens souhaité par l'électorat de droite, on reste loin de ce qu'un électeur de droite considère comme nécessaire pour redresser vraiment le pays.”

En ce cas, qu'est-ce que la droite aujourd'hui ? La réponse que tente Mme Mignon se limite à des éléments de langage incolores, les mêmes banalités que l'ont entend de M. Macron, de ses ministres et de la plupart de ses députés :

" [La droite, c'est] la liberté et la responsabilité qui en est la contrepartie. Le travail, facteur d'épanouissement individuel. On a des devoirs envers son pays avant d'avoir des droits. Une certaine vision de l'immigration et de l'intégration : les nouveaux venus doivent adhérer – sans perdre leur identité – aux fondamentaux de la culture française. La droite refuse le communautarisme. Le refus de l'égalitarisme. La méritocratie à condition que tout le monde puisse faire valoir son talent et son mérite…"

► Si c’est pour proférer ainsi des mots qui n'engagent à rien (et que tout le monde utilise sauf les Black blocs et les "racisés"), autant avouer que l’on n’a rien à dire en politique !

La réalité est que Mme Mignon, produit d'élite de notre temps (ESSEC + ENA), est semblable au reste de la haute technostructure actuelle : elle dédaigne le politique, comme tous ceux qui croient comme elle – voir son entretien au Monde en 2004 – “à la main invisible du Marché”.

► On regrette donc de constater que cette ultralibérale est considérée par les médias comme l'archétype de la “catholique” en politique.

Ils connaissent en effet son rôle en 2007 dans la rédaction du malencontreux discours du Latran de M. Sarkozy. Ils rappellent qu’elle entreprit autrefois une licence de théologie... Mais aucun ne lui demande (faute d'apercevoir le problème) comment elle vit, étant catholique, la contradiction de fond entre ses opinions socio-économiques et la doctrine sociale de l’Eglise telle qu’elle s’exprime par exemple dans Centesimus annus ou Laudato Si’ !

Que ce soit sur l’étendue du rôle du marché ou sur l’irremplaçabilité du rôle de l’Etat, ce que disent les papes contredit de plein fouet les dogmes libéraux auxquels adhère jovialement Mme Mignon.

J’avais déjà noté cette contradiction il y a onze ans, en écoutant Mme Mignon lors d’un dîner-débat organisé, pour des étudiants cathos, par un groupe de jeunes prêtres de l’ouest de la région parisienne. Ni eux, ni les étudiants, n’avaient remarqué la contradiction. N’avaient-ils pas lu les encycliques Centesimus annus (Jean-Paul II) ou Caritas in veritate (Benoît XVI), qui enseignent en matière socio-économique tout autre chose que l’ESSEC, l’ENA et Mme Mignon ? Si des “cathos” aussi “dynamiques” n'étaient pas au courant de la pensée sociale de l’Eglise, les journalistes sont excusables de ne pas l’être non plus.

Aujourd’hui Mme Mignon, femme-de-droite, salue en M. Macron “le meilleur président de droite qu’on ait eu depuis longtemps” : c’est logique.

Les électeurs versaillais votent massivement pour M. Macron : c’est fatal.

Et les politologues trouvent normal que des catholiques encensent "la main invisible du Marché" : c’est navrant.