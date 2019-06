Fiat-Renault : pourquoi feindre de s'en prendre à l'Etat ?

Commentaires rageurs de la presse libérale (ici, Le Point) : La fusion Fiat-Renault ne se fera pas. M. Elkann (Fiat) se plaint hautement de la résistance de l'Etat français... Contraire au dogme libéral, une telle résistance serait étrange de la part de la Macronie bradeuse d'entreprises. Mais voici la réalité :

...telle que l'analyse Stéphane Lauer (Le Monde daté du 7/06, extraits) :

<< Il faut remonter à 2015, lorsque [Renault] abandonne purement et simplement ses droits de vote chez Nissan... [Carlos Ghosn] cherchait alors à s’attirer les bonnes grâces des Japonais pour mieux se prémunir de l’influence du gouvernement français. A partir de ce moment-là, la France a perdu une bonne partie de ses leviers d’action pour continuer à peser dans une alliance de plus en plus déséquilibrée au profit d’un Nissan beaucoup plus gros que Renault. [...] C’est là qu’habilement, tel un deus ex machina, John Elkann, le président de Fiat Chrysler Automobiles, a surgi en offrant [à M. Senard, successeur de M. Ghosn] une fusion « d’égal à égal ». [...] « C’est une histoire de Gribouille, qui se jette à l’eau pour échapper à la pluie, peste un bon connaisseur de Renault-Nissan. Pour surmonter un déséquilibre vis-à-vis de Nissan qu’on peut, à force de patience et de diplomatie régler à l’amiable, on se jette dans les bras de Fiat au risque de se noyer. » Les conditions du rapprochement faisaient effectivement craindre que Renault perde sur tous les tableaux. D’abord en mettant en péril une relation vieille de vingt ans avec Nissan, qui n’a que faire de ce mariage à l’italienne. Ensuite, en risquant de perdre la maîtrise de son destin, qui se jouerait désormais plus à Turin qu’à Boulogne-Billancourt. A chaque fois, l’expérience l’a montré : les fusions entre égaux sont une chimère. Tôt au tard, le pouvoir tombe du côté du plus gros actionnaire, en l’espèce, John Elkann et la holding de la famille Agnelli. Les concessions arrachées à la dernière minute par l’Etat français n’auraient rien pu faire contre cette règle d’airain du capitalisme. >>



Quant aux "milliards d'euros de synergie" dont se gargarisaient nos chroniqueurs radio (et dont ils se faisaient les pleureuses hier) : miroir aux alouettes ! "Quand on sait que 62 % du chiffre d’affaires et 90 % des profits de Fiat-Chrysler sont réalisés aux Etats-Unis et que Renault n’est pas présent sur ce marché, il y avait de quoi s’interroger sur ce qu’il avait à partager", ironise Lauer. C'est sur ces évidences, découvertes un peu tard, qu'a buté le conseil d'administration de Renault. D'où ses lenteurs qui ont fini par indisposer M. Elkann...

L'Etat n'est donc pour rien dans l'échec de la fusion : M. Elkann ne l'incrimine que par verbiage libéral, pour mettre "les marchés" de son côté. En répétant ce verbiage (sauf l'éditorialiste du Monde), des journalistes parisiens montrent en fait leur adhésion à l'idéologie de l'univers financiarisé, en vertu de laquelle, dans tous les domaines, tout "élargissement" (ou fusion-acquisition etc) est le Bien ; tout échec d'un élargissement étant par conséquent le Mal, c'est-à-dire le "repli". C'est la pensée-zéro.