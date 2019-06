Pentecôte : un universalisme qui renverse Babel

La tempête du feu de l'Esprit, vue par Hans Urs von Balthasar à propos du récit des Actes des apôtres :

<< La tempête et le feu par lesquels l'Esprit à la Pentecôte remplit l'Eglise [naissante] dans sa totalité – et chacun de ses membres séparément par une langue de feu particulière – sont pour elle la preuve donnée par le Père et le Fils. Dans l'Esprit de la fécondité divine, elle pourra elle aussi être désormais féconde... Cela se manifeste aussitôt, miraculeusement, dans le fait que des gens de toutes origines comprennent chacun dans sa langue. C'est l'exact renversement de la prétention des hommes lors de la construction de la tour de Babel (Genèse 11) : prétention d'être, par la seule force de l'esprit humain, une unité internationale totale jouant contre l'unité de Dieu ("Voici que tous parlent une seule langue, et tel est le début de leurs entreprises”, Genèse 11,6). À la Pentecôte, la langue de ceux qui “publient les merveilles de Dieu” (Actes 2,11) devient compréhensible pour tous les peuples par la force divine. À tous, il peut ou doit apparaître que cette langue universalisée ne se situe pas dans la série des autres langues : elle les dépasse, elle seule. De même que la Parole et la vérité de Dieu dépassent toutes les inventions religieuses des hommes...

La multitude des grâces, des forces, des ministères que répartit le Dieu trinitaire, proviennent de son unité et visent son unité. Il ne s'agit pas de l'histoire du monde qui en avançant cherche à fondre les nombreuses cultures humaines en une unité artificielle (en vain, si elles doivent garder leur particularité) : L'unité fondée par Dieu le Père, dans le Fils et dans l'Esprit, déploie une plénitude intérieure où chaque manifestation particulière se tient au service de la plénitude de l'unité. >>