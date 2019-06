"Mariage pour tous" : six ans déjà...

17 mai 2013... Réforme.net (Frédérick Casadesus) confronte deux points de vue, celui d'un protestant LGBT et le mien :

<< Le mariage pour tous est aujourd’hui passé dans les mœurs, mais il continue d’être contesté, ce qui peut se concevoir, puisqu’il implique un vrai changement de société

Le 17 mai 2013, à l’issue de débats parlementaires intenses, était proclamée la loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe. Dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale, ce jour-là, Christiane Taubira, d’une manière à la fois souriante et solennelle, avait su faire comprendre l’importance de l’événement.

Bien au-delà des convictions personnelles, on n’avait pu s’empêcher de songer à tous ceux que le sort avait brisés, jadis, dans des persécutions tragiques. Était-ce le sujet? non bien entendu. Mais il en va de la sorte, souvent, quand une loi marque les esprits: chacun trace un chemin de mémoire et se laisse émouvoir. Douze jours plus tard, Vincent Autin et Bruno Boileau étaient officiellement unis par les liens du mariage, les premiers. Les images pouvaient réjouir, elles pouvaient aussi choquer.

"Une joie raisonnable"

“Ce fut pour moi comme pour mes amis un moment d’émotion mais aussi de raison, se souvient Donald Potard, personnalité du monde du luxe, militant LGBT et protestant. Bien entendu, je ressentais cette proclamation avec beaucoup de joie. Mais je considérais- et je considère encore- que nous devions rester vigilants. Ce qu’une loi a pu réaliser, une autre peut l’abroger“.

Que tous les Français puissent bénéficier des mêmes droits, voilà quelle était la revendication des partisans du mariage pour tous. Il s’agissait pour une eux d’une loi essentielle, en dépit du vote du Pacte Civil de Solidarité ( PACS), en 1999. Le mariage apportait une protection juridique plus solide en même temps qu’une reconnaissance symbolique. ” Je trouve absurde que les opposants à cette loi aient l’impression qu’on leur retire quelque chose, analyse Donald Potard. J’ai envie de leur dire , avec humour, que s’ils n’aiment pas le mariage entre deux personnes du même sexe, ils peuvent épouser une personne d’un sexe différent. D’une façon plus sérieuse, je me demande jusqu’où la question de l’amour regarde la société.”

Cette interrogation, cruciale, des heures de débat ne sauraient l’épuiser. Le mariage s’inscrit bel et bien dans un cadre anthropologique. Et c’est pourquoi cette loi suscite les passions, même si nos concitoyens, dans leur immense majorité, l’approuvent, comme l’a montré l’enquête sur les valeurs des Français, publiée récemment.

Un problème de civilisation

Sans violence ni sectarisme, l’essayiste catholique Patrice de Plunkett critique l’évolution de la société: “Je n’ai pas ressenti grand-chose de particulier parce que selon moi le 'Mariage pour tous' se situe dans la logique de la société transatlantique actuelle, une certaine forme d’esprit libertaire. Je n’ai jamais été dupe de l’illusion lyrique des opposants qui, parce qu’ils étaient très nombreux, pensaient être l’avant-garde d’un mouvement de fond.”

Dès l’amorce du débat parlementaire, en effet, beaucoup de gens ont pensé que le gouvernement reculerait face à la contestation, dans un mouvement comparable à celui de François Mitterrand qui, en 1984, avait retiré le projet de loi d’Alain Savary.

“C’était une erreur évidente, estime Patrice de Plunkett. Alors que le projet de réforme de l’Éducation Nationale apparaissait comme un mauvais coup porté aux établissements catholiques, le Mariage pour tous n’enlevait rien à personne. Il n’en reste pas moins qu’il débouche sur un problème juridique et psychologique qui est aussi celui de la civilisation. Le capitalisme tardif, brutal et cynique, se développe de telle manière qu’il contribue à dénouer les liens traditionnels entre les êtres. Une avancée telle que le Mariage pour tous est un produit dérivé de ce capitalisme tardif.”



En écoutant les arguments des et des autres, on se souvient que Jean Renoir dans son chef d’œuvre, La règle du jeu, faisait dire au personnage qu’il incarnait : “Ce qui est terrible sur cette terre, c’est que tout le monde a ses raisons“. Puissions-nous contribuer, par l’échange d’idées, à maintenir l’esprit de société. >>

