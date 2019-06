Si j’étais à Sens commun (mais combien sont-ils encore ?), je serais rouge avec la honte en lisant ce sarcasme de Libération :

<< Geoffroy Didier propose une «révolution» : "La droite [doit] vivre avec son temps". Incroyable, suffisait d’y penser... Et parmi les pistes évoquées par l’eurodéputé LR ce matin, dans une tribune au Monde, il y a ceci : "Que la droite se pose au moins la question de l’ouverture de la PMA, qui serait une avancée sociale comme le fut de fait le mariage pour tous, et avant le pacs, et encore avant l’IVG. Plutôt que de laisser une minorité remettre en question chacun d’eux, la droite devrait afficher une volonté de protéger de tels acquis sociétaux..." Coucou, Sens commun ! Gonflé, de la part du directeur de la campagne européenne du très conservateur (et anti-IVG) François-Xavier Bellamy ? Si Didier s’était déjà déclaré pour l’ouverture de la PMA aux couples de femmes «à titre personnel», il prenait soin de préciser : "Je respecte aussi le point de vue [...] d'autres qui, dans la même famille politique, avec des mêmes valeurs communes, ne pensent pas comme moi.» Mais c’était fin 2017 et depuis, la "droite Trocadéro" est tombée à 8 % dans les urnes. >>