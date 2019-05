General Electric – Le feu vert de M. Macron (2015) et la “vigilance” de M. Macron (2019)

Ici le communiqué de Jean-Pierre Chevènement sur la rupture des accords par General Electric. Puis mes réflexions, des commentaires du blog de J.P. Chevènement, et les vôtres :

“GE Belfort, la responsabilité de l’Etat”

communiqué de Jean-Pierre Chevènement

https://www.chevenement.fr/GE-Belfort-la-responsabilite-d...

<< Ce matin, la direction du groupe américain General Electric a annoncé la suppression de 1 050 emplois sur Belfort, 800 dans les turbines à gaz, 250 dans le centre de services installé il y a deux ans, conformément aux engagements pris, et désormais voué à la fermeture.

Le coup est terrible pour Belfort, qui voit de surcroît l’exécution des nouvelles commandes transférée aux Etats-Unis.

Dans ce sinistre industriel, la responsabilité de l’Etat est doublement engagée. D’abord pour avoir accepté, dans la plus grande opacité, un accord déséquilibré avec General Electric en 2014. Ensuite pour n’être pas monté au capital pour y remplacer Bouygues en 2017 et ainsi donner vie aux trois “co-entreprises” prévues entre Alstom et General Electric. “Tout pour les actionnaires, haro sur les salariés !”, ainsi se résume ce bradage à 12,5 milliards d’euros.

Belfort est un grand site industriel français depuis 1878. Je n’imagine pas que le Président de la République, que j’ai accompagné à Belfort en 2015 quand il était ministre de l’Economie et qui connait parfaitement bien le dossier Alstom, ne prenne pas aujourd’hui des initiatives d’abord pour rappeler à General Electric que le slogan “America first !” ne saurait s’appliquer en violation des engagements pris, et qu’ensuite il ne donne pas une vigoureuse impulsion aux projets de diversification industrielle qui existent en matière aéronautique comme dans la maintenance nucléaire.

Belfort est une ville résistante. Elle espère que son gouvernement ne la livrera pas une seconde fois. >>

(Fin du communiqué de J.P. Chevènement)

► Mes réflexions :

– Jean-Pierre Chevènement pointe la responsabilité de l’Etat (donc celle de M. Macron, qui donna le feu vert au rachat d’Alstom-Energie par General Electric en 2015 et se retrouve face au désastre… Longtemps député-maire puis sénateur de Belfort, M. Chevènement adopte ensuite un ton positif pour soutenir le moral de ses ex-électeurs, mais on devine son scepticisme quant aux intentions réelles de l’Elysée-Matignon. L’instinct de la Macronie n’est pas de maintenir mais de délester (c’est le “monde nouveau” : les élites voyagent léger).

– L’exécutif savait que General Electric allait condamner les Belfortains (on connaît en outre le mépris américain envers les Français). Si la décision de GE avait fuité avant les européennes, le score Macron-Loiseau en eût souffert. Elle n’a donc pas fuité, l’Elysée ayant obtenu que General Electric ne communique sa décision finale que… le lendemain du scrutin ! Ruse déplaisante de la part d’un gouvernement censé, comme le répète M. Le Maire, garantir “les intérêts français”... Mais comme les élus locaux belfortains s’inquiétaient depuis plusieurs semaines, M. Macron leur avait écrit début mai que le sort de GE Belfort était l’objet de “la plus grande vigilance de la part de l’Etat”. On mesure aujourd’hui l’efficacité de cette vigilance.

– Rappelons deux cas individuels :

1. Le nouveau directeur général de GE France est l’ancien conseiller (affaires industrielles) de M. Macron ministre de l’Economie : M. Hugh Bailey, qui supervisa avec lui le dossier de la vente d’Alstom-Energie à General Electric. La suppression d’un millier de postes à Belfort a donc été signée par l’ancien “monsieur Industrie” du ministre Macron.

2. La présidence de GE-France de 2006 à 2016 était assurée par Mme Clara Gaymard, vice-présidente de GE-International de 2009 à 2016 – ce qui ne l'empêche pas d'être aujourd'hui à la tête d'un cénacle intitulé Mouvement pour une Economie Bienveillante (sic). Macroniste de choc et ultralibérale en contradiction grave avec Laudato Si’, néanmoins considérée comme une Grande Catholique parce qu’elle eut neuf enfants, Mme Gaymard a donné naguère un “enseignement” à Saint-Sulpice pour les pieux Semeurs d’espérance. Elle devrait aller parler d’espérance et de bienveillance aux habitants de Belfort.