Tout ça pour ça ?

Les résultats des européennes n'ont rien pour surprendre :

► Le parti écologiste fait 13,5 % et crie au triomphe. C’est excessif, puisqu’en 2009 les Verts (avec Cohn-Bendit) avaient fait 16% : après quoi rien ne s’est passé en France dans le sens écologique ; dix ans après, Dany colle les affiches de M. Macron.

► Les lepénistes (23,3 %) n’ont que 0,9 % d’avance sur les macronistes (d’où même nombre de sièges à Strasbourg), et font moins bien qu’en 2014 : de quoi tempérer les cris de guerre de la cheffe, qui exigeait déjà une dissolution de l’Assemblée nationale... D’autant que les Italiens du Mouvement 5 étoiles veulent quitter les bancs europhobes et s’inscrire chez les libéraux, ce qui ramènera les groupes europarlementaires nationaux-populistes à leur niveau de 2014-2019.

► Le score RN se ramenant finalement à ça, les macronistes se retrouvent un peu ballots après avoir clamé pendant des semaines qu’une vague brune déferlait et que seul M. Macron pouvait en préserver les peuples… Il n’y avait pas de vague brune : on le savait d’avance.

► Ce que la Macronie a réussi – on s’y attendait – c’est l’asphyxie des Républicains. Non sans le concours actif de M. Wauquiez, sabordeur du parti : les 8,5 % du pauvre Bellamy correspondent en effet aux intentions de vote LR avant la formation de la liste, quand l’opinion s’attendait à y voir M. Wauquiez lui-même... Cet homme porte malchance, au point que, dès hier soir, MM. Larcher et Retailleau demandaient (en langage de sénateurs) qu’on ferme la parenthèse LW et qu’on fasse un autre parti, où reviendraient les ex-juppéistes ! Il était amusant de voir M. Retailleau déclarer, un peu nerveux, que le moment venait même de tendre la main “à Xavier Bertrand”. C’est dire.

► Et les autres ? LFI coule aussi, victime de son incohérence fondamentale : quoi de commun entre M. Quatennens (“mon Saint-Just”, disait M. Mélenchon) et Mme Obono, égérie du communautarisme libéral-libertaire version “racisée” ? Le PS est une épave. Le PCF n’est pas arrivé à refaire surface : le “phénomène Brossat” n’existait que dans des cervelles de journalistes. Et ce marasme durera tant que la gauche n’aura pas fait son autocritique en lisant Mark Lilla (La gauche identitaire - L’Amérique en miettes, Stock 2018), au lieu de l’anathématiser au nom des Nouvelles Mœurs.

Et maintenant ? Les macronistes avaient beau dire “ça passe ou ça casse », la situation réelle est que ça ne casse pas : ça lasse. M. Macron ne changera rien parce que c’est plus fort que lui ; tout au plus lancera-t-il ses filets sur des amis de M. Jadot, dont plusieurs aimeraient être Canfin à la place de Canfin… Quant à nos ministres, ils n’ont plus qu’une seule grave préoccupation : obtenir de Jupiter reloaded l’autorisation de faire campagne aux municipales tout en gardant leur portefeuille.