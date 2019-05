Choc des empires au XXIe siècle : fin de l'utopie globaliste

L'attaque de Washington contre Huawei efface la fable de la "globalisation unificatrice". Fin de la technolâtrie, retour du politique – mais réservé à deux empires pour lesquels la technologie devient "la guerre par d'autres moyens" :

La dérisoire campagne électorale des européennes en France surexcite les médias (et eux seuls), et peu d'observateurs prennent le temps de réfléchir à ce que veut dire la guerre froide technologique de Washington contre Pékin. Sauf Arnaud Leparmentier, dans Le Monde du 22 mai, qui propose, de cette guerre froide, plusieurs explications dont celle-ci :



" Il s’agit d’une guerre technologique tout court, les Américains refusant que les Chinois, adversaires stratégiques du XXIe siècle, se hissent au même niveau qu’eux. [...] Si cette stratégie est durable, il s’agit d’un renversement de la globalisation. La diffusion des technologies s’est faite très rapidement depuis un demi-siècle, exportée à coût marginal hors des Etats-Unis et, le cas échéant, d’Europe et du Japon. En voulant isoler la Chine, les Américains créent deux mondes, avec des technologies parallèles, à supposer qu’il soit possible d’éviter les imitations et diffusions technologiques. En tout cas, ils incitent la Chine à développer ses propres technologies, dans tous les domaines, pour s’affranchir durablement des Etats-Unis. "

Une guerre froide du numérique poussant Pékin à développer "ses propres technologies dans tous les domaines" ! "Deux mondes, avec des technologies parallèles" ! C'est l'enterrement de l'idéologie des années 1990 : la mondialisation heureuse, la démocratie planétaire instantanée par les télécommunications, la fin de l'histoire et du politique... Quand l'administration Trump force Google et Apple à rompre avec Huawei, c'est le politique qui contraint l'économique. Même chose en Chine, quand Pékin oriente son numérique vers une production intégralement endogène, notamment pour combler son retard en matière de microprocesseurs. Ecoutez M. He Tingbo, patron de la filiale de Huawei (HiSilicon) qui fabrique précisément ses puces électroniques : dans son ordre du jour aux employés daté du 17 mai, il accuse "une supernation", les Etats-Unis, de "bouleverser implacablement le système industriel mondial". M. He Tingbo ne dit pas "les groupes américains", vocabulaire économique ; il dit : "une supernation", vocabulaire politique. Entre Washington et Pékin, l'économie devient arme impériale.

C'est là que l'Europe se retrouve brutalement face à son erreur de conception initiale. Jean Monnet et ses épigones firent croire (à des gouvernants abouliques et à un public décervelé) que des traités économiques et financiers de plus en plus contraignants allaient reléguer les Etats-nations au rang de regrettables survivances. Soixante ans plus tard, l'Uheu – comme aiment à dire les radios et les télévisons – est une techno-bureaucratie alignée sur les multinationales, et rejetée pour cela par une part croissante des populations européennes. Elle voit par ailleurs le monde tourner le dos à l'utopie de la fin du XXe siècle (rappelez-vous M. Fabius proclamant en 1984 : "Il n'y a plus qu'à toucher les dividendes de la paix")...

M. Macron prétend avoir compris tout cela, mais son idéologie personnelle est l'ultralibéralisme fin de siècle ; on ne change pas les choses en restant lié aux causes de leur décrépitude.