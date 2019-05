LREM et son maître mal déguisés en vert

Cette pantomime est la dernière carte de M. Macron pour dimanche, l'avant-dernière étant M. Bannon. Et ces deux cartes ne valent rien :

► « Macron vient de tenir un premier "conseil de défense écologique"... à quatre jours des européennes. Cela ne trompe personne : il sait que les électeurs votent plus volontiers écolo à ce scrutin. Rugy annonce que la Montagne d'Or est incompatible avec les exigences environnementales : https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/05/23/en-guya...

…mais comme on le sait, le diable est dans les détails : le projet n'est pas abandonné pour autant. L'exécutif entend modifier le code minier pour se donner bonne conscience, à charge pour les investisseurs de s'y conformer : le projet de mine d'or pourrait alors bel et bien voir le jour.

Si Macron était un peu sérieux en matière environnementale, il serait beaucoup plus clair sur cette question : "la Montagne d'Or ne verra jamais le jour". Mais ça, nous ne l'avons pas entendu...» (Philippe de Visieux dans ce blog)

► « Le 6 mai, à l’issue de la publication d’un rapport accablant sur l’état des écosystèmes, Emmanuel Macron déclare qu’il y va de "la possibilité même d’avoir une Terre habitable", et appelle à "l’action" sur les aires protégées, la réhabilitation des terres agricoles, ou encore la lutte contre l’artificialisation des sols. Mais au même moment, un décret atrophie en toute discrétion les missions du Conseil national pour la protection de la nature (CNPN), dont le rôle est crucial pour protéger les espèces menacées par les aménagements urbains et routiers. “Cette réforme vise à accélérer les procédures, à faire sauter les barrières, pour que les projets se fassent plus vite”, se désole Elodie Vercken, chercheuse à l’INRA et membre du CNPN…» (Marine Lamoureux, La Croix, 23/05).

► Un décret va faciliter la déforestation en France... « Dans le cadre de la simplification des procédures d’autorisation environnementale, le gouvernement souhaite se passer de l’avis de l’Office national des forêts (ONF) pour certaines opérations de défrichement effectuées dans des forêts publiques. [...] Difficile à digérer pour les agents de l’ONF : "Qui connaît mieux ces forêts-là que le service public forestier qui les protège et les gère depuis plusieurs siècles, fulmine le le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel (Snupfen). Dorénavant, pour décider d’autoriser ou non la transformation d’une forêt en zone commerciale, en lotissement ou en champ de blé, l’Etat se passera de notre avis." [...] "Les gouvernements se succèdent, font tous de beaux discours sur l’écologie mais au final partagent le même credo : l’environnement, ça commence à bien faire." » (Frédéric Mouchon, Le Parisien, 24/05)