Il faut lire le nouveau livre du P. Jean-Marc Bot

<< Je voudrais vous parler d’un livre. Il s’intitule Ils reconnaîtront en vous mes disciples », il est sous-titré : « Ce qui fait que nous sommes catholiques », il est publié aux éditions Artège et son auteur est un prêtre : le P. Jean-Marc Bot.

Pourquoi ce livre est-il indispensable aujourd’hui ? Parce qu’il tombe à pic, pour aider à dissiper le malaise et la confusion des temps que nous traversons.

Il répond aux idées fausses que les gens se font du catholicisme. Et il répond, chose plus surprenante mais très actuelle, aux idées fausses que des catholiques eux-mêmes se font de leur propre religion.

Quel est la raison de ce livre ? C’est, dit le P. Bot, "le passage d’un christianisme d’héritage et de convention à un christianisme de conversion". "On ne naît pas chrétien, on le devient", disait déjà Tertullien au IIe siècle de notre ère. Le P. Bot explique : "Trop de baptisés ne sont initiés ni à la connaissance du Christ ni à la mise en œuvre de son message. On a le droit de dire qu’ils ne sont pas encore chrétiens, bien que baptisés."

Or au XXIe siècle notre situation, désormais minoritaire, est analogue à celle des premiers chrétiens. Notre mission est d’aider nos contemporains à rencontrer le Christ. Et à découvrir ce que veut dire, pour un adulte, être initié à la vie chrétienne.

Donc le livre vient, dit son auteur, "aider les lecteurs, surtout parmi les catholiques, à mieux prendre conscience des conditions requises pour assumer la cohérence chrétienne".

Dans sa 1ère partie, le livre "présente l’essence même du christianisme" : la rencontre avec Jésus, révélation et incarnation de l’amour divin pour tous les êtres humains.

La 2e partie revisite "les trois missions communes à tous les chrétiens" : la prière et la liturgie ; la communion fraternelle ; l’annonce de l’Evangile.

La 3e partie fait le point sur le rôle du pape, sur la dévotion mariale et sur l’adoration du Saint-Sacrement, marqueurs traditionnels du catholicisme, mais dont le véritable sens ne doit pas dégénérer en simples postures identitaires.

Enfin la 4e partie introduit à ce que beaucoup de catholiques français ignorent : la pensée sociale chrétienne, le bien commun, la justice… Notions dont il faut connaitre le vrai sens pour ne pas les confondre avec on ne sait quelles "valeurs" de milieu.

Voilà ! C’est à lire et à faire lire. Je redonne le titre : Ils reconnaîtront en vous mes disciples - Ce qui fait que nous sommes catholiques, par le P. Jean-Marc Bot, aux éditions Artège. >>

