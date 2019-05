Surprise : autour de Vincent Lambert, conflit de juridictions entre la cour d'appel de Paris et le Conseil d'Etat

Le rebondissement d'hier soir au sujet de Vincent Lambert crée une situation inédite de conflit entre deux camps incluant, l'un et l'autre, une juridiction nationale et un organisme international (ONU ou CEDH) :

Jamais on n'aura mieux vu le flou actuel de la notion de "droits de l'homme". Elle est invoquée aussi bien en faveur de la survie de Vincent Lambert qu'en faveur de son euthanasie active (ce n'est pas moi qui la qualifie ainsi mais l'ADMD elle-même, hier et pour s'en réjouir).

Une série de divergences se dessine donc :

– divergence entre les magistrats de la cour d'appel de Paris et ceux du Conseil d'Etat, pour des raisons sans doute multiples et dépassant le cas Lambert... Est-ce un hiatus entre le droit civil et le droit public ? Et voilà un embarras pour M. Macron, qui rejetait la supplique des parents Lambert au nom du respect de l'avis des magistrats : lesquels ?



– divergence entre le Conseil d'Etat, qui opte pour l'euthanasie, et le Comité international des droits des personnes handicapées (ONU), dont l'avis du 3 mai 2019 tend au maintien de l’alimentation et de l’hydratation au moins jusqu'à examen du dossier sur le fond... Est-ce une bouffée de gallicanisme politique contre l'universalisme onusien ?

– divergence entre la Cour européenne des droits de l'homme, qui refuse de prendre en compte les arguments juridiques des parents Lambert, et le Comité international des droits des personnes handicapées, qui leur fait partiellement droit... Est-ce un gap imprévu entre les éthiciens nord-européens (belges, néerlandais, allemands) et les juristes des Nations-Unies ?

– mais on doit aussi, puisque les médias mettent en cause les convictions religieuses des parents Lambert, être conscient de la divergence tacite entre l'Eglise catholique et le groupuscule qui tente de récupérer à son profit le drame des Lambert. L'obscénité de certaines vociférations hier soir au bas des Champs-Elysées ("on a gagné ! c'est la remontada !") signait l'appartenance de ces gens au micro-milieu idéologique qui hait le pape et vitupère en permanence les évêques français. En ce qui concerne ce micro-milieu, on pense au diagnostic du P. Jean-Marc Bot dans son remarquable nouveau livre Ce qui fait que nous sommes catholiques (Artège) : "On a le droit de dire qu'ils ne sont pas encore chrétiens, bien que baptisés..."



Pour savoir ce que pense l'Eglise réelle du drame de Vincent Lambert et de ses enjeux pour l'avenir, il faut lire la déclaration du Groupe bioéthique de la Conférence des évêques de France : je l'ai mis en ligne ici le 19 mai. C'est bien autre chose.