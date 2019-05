L'Elysée en est réduit à brandir l'épouvantail Bannon

L’Elysée proclame la patrie en danger parce que M. Stephen Bannon, 66 ans, ex-agitateur américain congédié par ses boss (Donald Trump en 2017 – la milliardaire Rebekah Mercer en 2018), est passé par Paris le 20 mai : “M. Bannon, nous dit-on, est le chef d’orchestre du national-populisme en Europe dans l’intérêt de Washington et Moscou”. Rien de moins ! Mais voici la réalité :

M. Bannon passant par Paris n’a pas rencontré de nationaux-populistes : il n’était là que pour voir les journalistes, qui espéraient le voir re-raconter sa fable de “chef d’orchestre”. Jean-Jacques Bourdin à RMC a interrogé le vieux mirliflore comme un oracle. Le JDD, organe central de la Macronie, a pris très au sérieux M. Bannon et son réseau bidon Dignitatis Humanae. Le Parisien et Le Point lui ont déroulé le tapis rouge…



Étonnement de la correspondante allemande de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Michaela Wiegel : “Pourquoi les médias français courtisent-ils à ce point le soi-disant idéologue Steve Bannon, alors que l’autoproclamé conseiller en chef des mouvements populistes d’Europe n’a aucune autre influence que celle que lui-même voudrait se donner ? Il suffit que Bannon s’installe dans une suite à plus de 2000 euros au Bristol à Paris pour que les journalistes y fassent la queue…”

Certains tout de même ne sont pas dupes. Dans Libération ce matin [*], Tristan Berteloot traite M. Bannon de “bulle médiatique” : “Courtisé par les médias, l'ex-conseiller stratégique de Trump a pourtant perdu de son influence et ignore tout du Vieux Continent.” Extraits de l’article :

<< Tout cela pourrait être la conséquence d’une stratégie mise en place par Bannon et son associé belge Mischaël Modrikamen, à l’origine de The Movement, l’association politique montée pour tenter de peser sur le cours des élections européennes. […] Modrikamen est un avocat qui essaye depuis des années d’exister en politique.Grand admirateur de Trump, il lui avait dédié une vidéo de soutien en 2016. Après la victoire du candidat républicain, il a adressé une note à son équipe dans laquelle il lui a expliqué «qu’après le Brexit, le “mouvement” doit devenir mondial». Ainsi serait né le projet de cette fondation. En réalité, il s’agit plus modestement d’une tentative d’occuper l’espace médiatique en exploitant le flou du projet et la renommée sulfureuse de Bannon. Modrikamen a en effet expliqué que The Movement devait être un simple «lieu de rencontre des souverainistes», alors que Bannon nourrissait une ambition beaucoup plus démesurée. Mais le Belge reconnaît aujourd’hui que la fusée n’a dans les deux cas pas eu le décollage escompté. […].L’ex-gourou de Trump avait par ailleurs annoncé en 2018 vouloir ouvrir une école pour former l’élite populiste européenne dans le monastère de Trisulti, niché dans les forêts de chênes des montagnes Herniques, à 100 kilomètres au sud-est de Rome. Un an plus tard, le projet est toujours au stade embryonnaire, alors que les opposants locaux continuent de réclamer la révocation de la concession [des locaux du monastère]…”

Voilà donc à quoi se réduit l’épouvantail brandi par la Macronie : un vieil Américain errant, manipulé par un avocat bruxellois [**]. L’Elysée compte-t-il vraiment là-dessus pour gagner les européennes ?

___________

[*] édition numérique ( il y a une grève).

[**] https://fr.wikipedia.org/wiki/Mischa%C3%ABl_Modrikamen