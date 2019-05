Ils font des européennes un "référendum Macron"

En ne voulant que Mme Le Pen comme adversaire officiel, le parti de l'Elysée (photos : Mme Loiseau, M. Griveaux) transforme les européennes en référendum binaire pour ou contre M. Macron :

Oubliant apparemment qu’il n’est plus porte-parole du gouvernement mais candidat à la mairie de Paris, M. Griveaux (à BFM TV) s’énerve contre la campagne électorale des listes d’opposition : selon lui, le RN, LR et LFI “infantilisent les Français” avec leur “programme commun” consistant, dit-il, “à faire de ces élections européennes un référendum contre le président de la République”. Donc les trois listes “volent une élection aux Français”.

Pour ne pas “voler” ces européennes, d’après M. Griveaux, il faudrait que nous donnions à M. Macron ce qu’il attend du scrutin du 26 avril : une majorité d’eurodéputés macroniens, qui fusionneraient avec le groupe parlementaire “libéral-démocrate” de l’ancien Premier ministre belge Verhofstadt ; si ce groupe atteignait lui-même le nombre de sièges suffisant, M. Macron aurait à travers lui un outil à sa main ; il aurait ainsi (enfin) le poids en Europe qui lui permettrait de lancer la fédéralisation accélérée du continent. Quand on rêve, autant rêver grandiose.

Mais tout ça exige une victoire électorale en France pour la liste LREM. Et là, M. Macron joue de travers. Il vient d’obliger Mme Loiseau à refuser dédaigneusement un débat avec M. Bellamy mais à en accepter un avec le jeune Bardella : ne vouloir que le RN pour adversaire de LREM, alors que l’image macronienne a souffert depuis six mois, c’est risquer simplement de refaire du RN le numéro 1 au soir du 26 avril – comme le FN aux élections européennes précédentes… Le camp présidentiel est enferré dans cette tactique, et c’est elle qui fera des européennes un référendum pour ou contre M. Macron. M. Griveaux raconte donc n’importe quoi ; c’est son habitude.

ps – Ce dans quoi est embarqué M. Bellamy ne m’inspire aucune envie de lui apporter ma voix (non plus qu’à aucune des listes principales, je vous rassure). Mais le ton sur lequel LREM parle de lui – pour refuser le débat télévisé – est d’une arrogance grotesque : “François-Xavier Bellamy cherche à exister artificiellement”, etc... Il serait “artificiel” de prétendre débattre avec le parti de Sa Majesté ? Pantins !