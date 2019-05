3e dimanche de Pâques : "Pierre, m'aimes-tu ?"

"Plus un pape assume authentiquement son ministère, plus lourdement il sentira la croix peser sur ses épaules" :

Hans Urs von Balthasar sur Jean 21, 1-19 :

<< L'évangile de l'apparition du Seigneur au bord du lac de Tibériade fiuit par l'investiture de Pierre dans son ministère de pasteur... Le ministère que Jésus a reçu du Père est identique au don aimant de sa vie pour ses brebis. Et, afin que cette unité du ministère et de l'amour absolument requise depuis l'attribution du ministère par Jésus à Pierre soit définitivement scellée, la crucifixion est promise à Pierre : le don de suivre Jésus jusqu'au bout. Désormais la croix restera liée à la papauté. Plus un pape assume authentiquement son ministère, plus lourdement il sentira la croix peser sur ses épaules. >>

Michael Sean Winters (National Catholic Reporter, 3/05) :

<< Ceux des “catholiques” qui attaquent le pape venimeusement, avec des allégations hors de toute réalité, semblent se douter en fait que François a raison et qu'il a recentré l'Eglise sur le kérygme évangélique : Jésus est venu proclamer et concrétiser en actes la miséricorde infinie de Dieu, et la mesure de notre réceptivité à cette grâce est notre attention envers les pauvres. Je soupçonne que les “catholiques” ennemis du pape savent au fond que ce pape a raison, et cela les épouvante, parce que cela exigerait une conversion – du coeur autant que de l'intelligence – qu'ils voudraient désespérément éviter... >>