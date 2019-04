Mille experts du patrimoine prient Emmanuel Macron de bien vouloir respecter le monument

...quelle que soit son envie d'avoir sa propre "pyramide du Louvre", et les projets d'architectes qui affluent à l'Elysée ! Ci-dessus celui du studio NAB, une serre botanique sur le toit (pour que Notre-Dame se rende un peu utile) :



"Monsieur le président, ne dessaisissez pas les experts du patrimoine !" Dans une tribune libre parue le 28 avril, ils sont 1170 conservateurs, architectes et professeurs (de France et d'autres pays) à conseiller au président de la République la patience et le respect : c'est-à-dire, l'humilité.

Ce qui les alarme est la hâte avec laquelle MM. Macron et Philippe ont décidé de contourner les normes de protection du patrimoine : et pour cela, de faire voter une loi de dérogation par le bloc docile des députés LREM. Ce qui risque de livrer la restauration de Notre-Dame au marché de l'architecture contemporaine, avec tout ce que cela suppose.



Il faut au contraire, disent les 1170 inquiets, prendre “le temps de trouver le bon chemin”, à l'aide d'une approche “scrupuleuse, réfléchie” non seulement de l'esprit du monument mais de la simple déontologie.

Ce langage-là peut-il être compris de nos décideurs trentenaires, tout enivrés de "destruction créatrice" ? Sans doute pas. Mais ils peuvent comprendre un rapport de forces... Il faut donc susciter un courant de masse qui mette en garde l'Elysée-Matignon contre un abus de pouvoir.

Ce courant de masse peut naître. L'affection des Français envers Notre-Dame de Paris dépasse de très loin le cercle des ami du gothique [*], d'une part, et le milieu catholique pratiquant.d'autre part. Bien entendu la restauration de la cathédrale devra respecter la loi de 1905 (célébrée par M. Macron dans sa conférence de presse) : c'est-à-dire l'affectation de Notre-Dame au culte ; ce qui interdit d'en faire un édifice à usages multiples, bien que certains – on pouvait s'y attendre – commencent à le suggérer rue de Valois ! Notons à ce propos que Jack Lang en personne tique devant la précipitation macronienne.



C'est sans doute du côté de Stéphane Bern, préoccupé lui aussi des arrière-pensées de l'Elysée, qu'est le ressort d'une mobilisation populaire pour le respect de Notre-Dame. Exerçons une saine pression (comme dit Laudato Si') sur le groupe Macron : faisons-lui admettre qu'une restauration "exemplaire" suppose un délai de réflexion "ambitieux", selon les termes de l'appel des experts. Non à une délirante pyramide du Louvre sur le toit de la cathédrale ! Non au dérisoire objectif de cinq ans en vue des Jeux olympiques !

__________

[*] Je le dis d'autant plus que je suis plutôt un ami... de l'architecture romane. Comme Pasolini. Ou hélas Houellebecq.



Le projet du cabinet Chassang :

Le ministère jure maintenant que la dérogation aux normes ne s'appliquerait pas à la cathédrale mais seulement à ses alentours. Ci-dessous le projet du cabinet Perrault, déjà père de la controversée BNF :

Sans oublier les humoristes :