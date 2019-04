Béatification de quatre martyrs de la dictature argentine

Assassinés en 1976 par les escadrons de la mort, Mgr Angelelli [photo], le père Longueville, son vicaire Murias et le diacre Pedernera sont béatifiés aujourd’hui. C'est le moment de découvrir la "théologie du peuple" argentine, inspiration du pape Bergoglio :



De gauche à droite : Angelelli, Pedernera, Longueville et Murias.



En 1969, le prêtre ardéchois Gabriel Longueville – 38 ans, professeur de séminaire en France – avait été saisi du désir de partir pour l’Amérique latine être un “curé des pauvres”. Il avait été affecté au diocèse de La Rioja dont l’évêque, Mgr Enrique Angelelli, était l’un des inspirateurs d’un courant théologique dont le provincial des jésuites, Jorge Bergoglio, était lui-même proche : la “théologie du peuple”, variante argentine de la théologie de la libération mais sans la dérive marxiste – et d’où allait naître une mise à jour de la doctrine sociale de l’Eglise : l’option préférentielle pour les pauvres et la lutte contre l’injustice sociale. C’est ainsi que le prêtre français était devenu curé de la petite ville de Chamical : 10 000 habitants à 800 km de Buenos Aires. Son vicaire était le franciscain Carlos Murias. Vivant aux côtés des ouvriers, des artisans et des paysans, participant au lancement de coopératives, ils allaient fatalement (ainsi que leur évêque Angelelli) être fiché comme “subversivos” par la police politique de la dictature.

La suite est racontée par la journaliste argentine Evangelina Himitian (François, un pape surprenant, Presses de la Renaissance) :

<< Le 18 juillet 1976, Murias et Longueville étaient enlevés. Mgr Enrique Angelelli demanda à Videla [général, chef de la junte au pouvoir à Buenos Aires] qu’ils soient libérés. Deux jours plus tard, leurs cadavres étaient retrouvés dans un terrain vague : on leur avait arraché les yeux et coupé les mains avant de les cribler de balles… Le 4 août, Mgr Angelelli était à son tour assassiné. Il rentrait à La Rioja au volant d’une camionnette lorsqu’une Peugeot 504 lui a fait une queue-de-poisson si serrée que sa camionnette s’est retournée… La justice a établi bien des années plus tard qu’il s’agissait d’un homicide. Jorge Videla et l’ancien général Luciano Benjamin Menéndez [photo] sont encore poursuivis dans cette affaire, ainsi que leurs intermédiaires. >>



Comme toutes les dictatures militaires, la junte argentine [photo] avait pour prétexte la “lutte contre la subversion”. Capable de tout pour éradiquer les “subversifs”, elle pratiquait les enlèvements systématiques, la torture et l’élimination des suspects. Au nombre de ceux-ci figurait le clergé socialement engagé : contre celui-ci l’assassinat était de règle comme au Chili (et plus tard au Salvador, où un militaire allait abattre l’archevêque Romero pendant qu’il célébrait la messe). D’où la liquidation de Mgr Angelelli, fiché “subversivo” parce qu’il était le pionnier de la théologie du peuple.

Au sujet de la théologie du peuple, il faut lire le livre du jésuite argentin Juan Carlos Scannone sur François (Le pape du peuple, Cerf). Il explique que cette théologie met l’accent sur le thème des pauvres et du peuple et tant que culture et nation, sans utiliser les schémas marxistes comme le faisait alors un autre courant des théologies de la libération :

<< Pour la théologie du peuple, ce qui est important c’est de comprendre l’Eglise comme peuple de Dieu en dialogue avec les peuples de la terre et leurs cultures, [et en constatant] qu’en Amérique latine ce sont les secteurs pauvres et opprimés des sociétés qui ont conservé la culture commune. Les secteurs privilégiés, eux, vivaient avec les images culturelles qui venaient de New York ou de Madrid… A partir de cette conception de l’Eglise comme peuple de Dieu, on considérait que l’évangélisation ne s’adressait pas uniquement aux individus mais aussi aux peuples et à la culture de ces peuples, par l’évangélisation de la culture et l’inculturation de l’Evangile. Ce sont des thèmes très importants pour Bergoglio… Dans Evangelii gaudium, son exhortation apostolique, le pape François développe ce thème de l’inculturation. >>

Qu'on me permette de me citer moi-même (La révolution du pape François, Rocher 2015) :

<< Voilà un internationalisme sans équivalent. L'Eglise – dit Joseph Ratzinger dans Le sel de la terre – a une façon unique de “maintenir des univers différents dans un consensus commun” : elle "lance des ponts par dessus les mondes". Il ne s'agit pas pour elle de conserver des positions dans un combat défensif ! Au contraire, il s'agit d'aller vers les périphéries, de se déployer en haute mer, à où tout semble inconnu et mouvant : c'est à quoi François appelle vigoureusement le monde catholique. Son appel est entendu sur tous les continents. Dans certaines paroisses de l'hémisphère nord, les frileux s'inquiètent tout de même de voir ressurgir cette "théologie de la libération" qui était l'épouvantail de la presse de droite des années 1980. Ils se rassurent en lisant dans leurs magazines que la théologie bergoglienne est une théologie "du peuple", non une théologie "de la libération"... Mais on ne peut opposer ces deux théologies : l'idée de libération économique et sociale est très présente dans le discours de Santa Cruz, dans l'encyclique Laudato Si', dans l'exhortation apostolique La joie de l'Evangile et dans les multiples déclarations du pape argentin. Il s'agit concrètement de "libérer" la société de l'emprise de l'idole Argent : non en se tournant verts une autre idole, comme l'avait cru Boff, mais "par le Christ, avec le Christ et dans le Christ", comme le voit Gutierrez [*]. L'Eglise du pape François est sur le terrain, aux côtés des pauvres. Elle soutient la cause des peuples. >>



__________

[*] Leonardo Boff, Gustavo Guttierrez : deux figures des théologies de la libération des années 1970. Le premier a dérivé hors du christianisme. Le second, encouragé par le cardinal Ratzinger, "a réellement continué à développer son oeuvre, sous une forme de théologie de la libération conforme à son objet et capable d'avenir" (card. Ratzinger, 2004).

Sur le site de l'assassinat de Mgr Angelelli

Pèlerinage de jeunes Français du diocèse de Viviers à La Rioja