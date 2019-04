Les Rameaux : "un roi de la simplicité, roi des pauvres..."

Luc 19, 28-40 : «…Ils amenèrent l’âne, jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin… Et ils disaient “Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur !” » :



Joseph Ratzinger - Benoît XVI : Jésus de Nazareth, 2e partie

<< Zacharie 9, 9-10 est le texte que Matthieu et Jean citent explicitement pour la compréhension du “dimanche des Rameaux”. [“Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici un roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. Ce roi fera disparaître d’Ephraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat ; il brisera l’arc de guerre et il proclamera la paix aux nations…”] Jésus est un roi de la simplicité, un roi des pauvres. Son royaume embrasse le monde entier. Dans les communautés de la fraction du pain, la communion avec Jésus-Christ, le nouveau règne universel de Jésus étend “d’une mer à l’autre” ce règne de la paix… L’ancrage au texte de Zacharie exclut une interprétation zélote de la royauté : Jésus ne se fonde pas sur la violence, il n’engage pas une insurrection militaire contre Rome. Son pouvoir est d’un caractère différent : c’est dans la pauvreté de Dieu, dans la paix de Dieu, que se reconnaît l’unique pouvoir qui sauve. >>