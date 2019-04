L'article de Benoît XVI devrait être lu sérieusement

Les réflexions du pape émérite dans la revue ecclésiastique allemande Klerusblatt ne signifient aucunement (comme le croit Claude Askolovitch) que l'Eglise "ne doit pas se réformer" :

Ce matin à la revue de presse de France Inter, Claude Askolovitch affirmait : "Benoît XVI dit que la pédophilie c'est de la faute de la société et qu'il ne faut pas réformer l'Eglise". Askolovitch n'avait évidemment pas lu l'article, ni même son résumé par ‘Vatican News’.

Dans Klerusblatt, Benoît XVI commence par exprimer son approbation du sommet romain de février (les présidents de conférences épiscopales convoqués par le pape pour la protection des mineurs) : François, écrit-il, a donné là "un signal fort". Et ce sommet, souligne-t-il, a eu pour but de "rendre à nouveau l'Eglise crédible en tant que lumière des peuples et force qui aide dans la lutte contre les puissances destructrices."

Ce "rendre à nouveau" signifie très exactement que l'Eglise doit se réformer pour redevenir crédible !

Si elle doit le redevenir, c'est dans la mesure où elle a cessé de l'être : Benoît XVI – connu pour peser chaque mot – le dit ici sans ambiguité et même d'une façon terriblement radicale.

Ensuite il examine plusieurs aspects du drame des abus sexuels. Comme de nombreux sociologues d’aujourd’hui (étrangers au catholicisme), le pape émérite prend en considération l’explosion du relativisme libéral-libertaire et l’émiettement de l’hyper-individualisme selon lequel “il ne pouvait y avoir ni quoi que ce soit d’absolument bon, ni quoi que ce soit de toujours mauvais”. Cette dislocation libérale (approuvée vers 1980 par toute l’intelligentsia !) n’épargna évidemment pas le milieu catholique ni les séminaires, où se répandit une anti-théologie morale selon laquelle la miséricorde excuserait tout... [NDPP – c’est à partir de cette époque qu’on voit le plus grand nombre d’abus homosexuels, pédophiles ou plus souvent éphébophiles comme dans l’affaire lyonnaise]. Benoît XVI reconnaît que Rome fut lente à prendre conscience du problème et à adopter des mesures, et dit que ce retard “aurait dû être évité”.

Puis l’article évalue les réponses à apporter aujourd’hui. Soulignant – quel chrétien croyant lui donnerait tort ? – que tout dépend d’un retour à Dieu, il appelle à “comprendre à nouveau” la grandeur de la Passion du Christ et de l’eucharistie, compréhension certainement absente de l’esprit de prêtres criminels : et cette absence signale la profondeur et la radicalité de la crise interne de l’Eglise.

Au passage (c’est loin d’être le message central de l’article), Benoît XVI critique une confusion dans l’idée de réforme. Il soulignait au début de l’article l’urgence de rendre l’Eglise “de nouveau crédible” ; il met en garde ensuite contre l’illusion – qui n’est pas nouvelle – de vouloir une Eglise non pas reçue du Christ mais “faite par nous”, c’est-à-dire alignée sur l’idéologie sociétale dominante. [NDPP – une Eglise bobo ne vaudrait pas mieux que toutes les Eglises nationales ou citoyennes expérimentées au cours de l’histoire ].

Et le pape émérite conclut en remerciant François de montrer la lumière de Dieu au monde actuel : “Merci, Saint-Père !”, écrit-il.

Reste la distinction – classique, fondamentale – rappelée par Benoît XVI, entre la situation surnaturelle de l’Eglise, “sainte" de la sainteté du Christ, et sa situation naturelle faisant que des pécheurs et des criminels ont toujours existé dans ses rangs. On en voit pourtant dès les Actes des apôtres, récit dans lequel il arrive malheur à des chrétiens criminels : la sainteté surnaturelle de l'Eglise ne permet aucunement aux criminels d'échapper à la punition terrestre de leur crime. Personne dans l’Eglise catholique, sauf sans doute les abuseurs eux-mêmes, ne nie que la faute mérite sanction.

Mais beaucoup de responsables ecclésiastiques ont commis par ailleurs une autre faute, celle de fermer les yeux : et cela non plus n’est pas supportable. Cette faute est en partie due à la contagion du laxisme moral de l’époque, comme le rappelle Benoît XVI. Elle vient certainement aussi d’une conception fausse du statut clérical, comme le pape François le constate dans sa Lettre au peuple de Dieu. Ces deux aspects du drame sont complémentaires. L’un et l’autre rendent urgente la Réforme catholique.