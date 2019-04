Après le ministre de l’Intérieur introuvable car en boîte de nuit, l’enquête niçoise par la propre compagne du commissaire mis en cause. Nous vivons une époque très cool ! Ma chronique de ce matin à Radio Présence (Toulouse / Midi-Pyrénées), son et texte :

http://www.radiopresence.com/IMG/mp3/10042019_chroeco_air...

<< Bonjour à tous. Une caractéristique de la société d’aujourd’hui, c’est l’intrusion joviale des intérêts privés – et de la vie privée tout court – dans les responsabilités publiques : et même la nouvelle habitude de revendiquer tranquillement cette confusion comme une des conquêtes de l’individu contemporain.

La vie politique en donne des exemples de plus en plus fréquents. Songeons par exemple au ministre de l’Intérieur injoignable pendant six heures d’affilée parce qu’il était en boîte de nuit ; après quoi, les jours suivants, ses amis politiques expliquaient aux médias que pour être ministre on n’en est pas moins homme et que la vie privée est un droit absolu.

Mais voici un autre exemple, encore plus symptomatique peut-être. Vous vous rappelez l’affaire de Geneviève Legay, 73 ans, la manifestante niçoise grièvement blessée à la tête lors d’une charge de police. Bien sûr on dira que manifester n’était pas la place d’une dame de cet âge. Mais elle faisait ce qu’elle pensait être son devoir, et la question n’est pas là. La question réside dans ce qui s’est passé après.

Quand cette dame était aux urgences à l’hôpital, ranimée depuis quelques heures, des enquêteurs sont venus, dans sa chambre, la pousser à dire qu’elle n’avait pas été frappée par un policier mais bousculée par un photographe de presse ! Version qu’elle récuse formellement : "Je leur disais que j’avais été poussée, et sans doute matraquée derrière la tête, par un policier", dit Mme Legay, "mais ils insistaient pour me faire dire que c’était un journaliste…"

De qui se réclamaient ces enquêteurs venus jusque dans la chambre d’hôpital de Mme Legay ? De la responsable de l’enquête sur cet incident : la commissaire en chef de la sûreté départementale. Or cette personne, dans la vie privée, est la compagne d’un collègue. Et ce collègue n’est autre que le commissaire de police mis en cause, parce que chargé des opérations de maintien de l’ordre le 23 mars, jour de la manifestation où fut blessée Mme Legay !

N’y aurait-il pas là quelque chose comme un conflit d’intérêt ? Mais pas du tout, répondit flegmatiquement le procureur de la République de Nice interrogé par les journalistes, "puisqu'il n’y avait aucune preuve évidente que l’auteur du coup soit un policier…" Huit jours après, le procureur reconnaissait que c’était bien un policier. Et l’enquête était confiée à un autre service. Mais il avait fallu que la victime proteste et que la presse lui donne la parole ; sans quoi le respect de la vie privée de madame et monsieur les commissaires aurait prévalu. Nous vivons une époque très cool. A la semaine prochaine. >>