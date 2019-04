La question brûlante : "Face aux défis du temps, quelles ressources pour l'Eglise en France ?"

C'est l'article du président des évêques français dans le dernier numéro de la Nouvelle Revue théologique, dont parle ma chronique d'hier matin à Radio Espérance (Auvergne-Rhône-Alpes) :

<< L’élection du nouveau président des évêques français, l’archevêque de Reims Eric de Moulins-Beaufort, est saluée par la presse française : Le Monde parle de « nouvelle génération de l’épiscopat », Libération voit dans cette élection « une volonté de renouvellement », et les deux quotidiens – comme leurs confrères – soulignent que le nouveau président de la conférence épiscopale se caractérise (je cite) « par son brio, son intelligence et sa capacité de travail ».

Les journaux ne signalent pas le plus important : l’affection que porte le diocèse de Reims à son nouvel archevêque. Rappelons que sa nomination à Reims ne date que de l’été 2018 ; en moins de sept mois, Mgr de Moulins-Beaufort s’est multiplié auprès des gens, faisant preuve d’une disponibilité et d’une écoute atttentive qui lui ont gagné les cœurs.

La charité pastorale compte autant que la rectitude doctrinale, on le sait depuis saint Paul. Et d’autant plus que les esprits contemporains ont profondément changé, sous l’emprise d’une société dont les slogans ne laissent plus de place à la vie intérieure dont dépend le destin spirituel de chacun…

C’est le problème sur lequel réfléchit Mgr de Moulins-Beaufort dans un remarquable article du numéro de printemps de la Nouvelle revue théologique. L’archevêque de Reims y étudie les transformations des attentes humaines aujourd’hui, et les capacités du christianisme pour venir à la rencontre de ces attentes inédites.

« Nous avons à faire retentir la bonne nouvelle du salut (et donc l’annonce qu’un salut est nécessaire) », dit Mgr de Moulins-Beaufort, dans ce nouvel univers où la société ne dit plus ce qui est bien et ce qui est mal, donc ne soutient plus l’individu, qui doit désormais avancer seul pour trouver le chemin d’une espérance – et « se donner lui-même à tout moment les raisons de ses choix »…

Cette solitude de l’individu laissé à sa seule liberté, déconnecté de tous les systèmes de valeurs, et replié sur une sorte d’instabilité, de fuite en avant permanente où il croit voir sa sécurité, explique (entre autres) son abandon de toutes les affiliations durables, le lien conjugal autant que la pratique religieuse… et a fortiori la vocation sacerdotale, qui est en panne dans nos sociétés riches.

Et néanmoins c’est sur ce chemin que les témoins du Christ ont à rencontrer leur prochain : voilà le défi pour les catholiques aujourd’hui, notamment en France. Et voilà le sens des appels du pape François depuis le début de son pontificat. Ce qui est vital pour le catholicisme français, c’est que les catholiques se libèrent de leur introversion et sortent à la rencontre de tous. Le Christ à la fin des évangiles ne nous a pas demandé autre chose. Non pas : « Enfermez-vous sur vos valeurs », mais : « Allez, de tous les peuples faites des disciples ! »

