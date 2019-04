Mme la porte-parole se se trompe de saint Thomas

La Macronie, règne d'ignares (péremptoires) ! Pour sa première interview de secrétaire d'Etat porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye déclare à BFMTV le 3 avril : "Je suis comme saint Thomas d'Aquin, je ne crois que ce que je vois." Hilarité dans le public :

Tweet de Kévin Victoire : "Je suis comme saint Thomas d’Aquin, je ne crois que ce que je vois (Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement). A ce niveau d'ignorance, j'abandonne : la meuf m'a dead."

Mise au point d'Aleteia : << "Si c’est bien un saint Thomas qui a dit "je ne crois que ce que je vois", il s’agit d’un des disciples contemporains du Christ, et non de saint Thomas d’Aquin né douze siècles plus tard dans une autre contrée... "Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas !" . Cette phrase de l’Évangile prononcée par Thomas (Jn 20, 25), l’un des douze apôtres, lui a valu pour la postérité le qualificatif d’incrédule. Saint Thomas d’Aquin, quant à lui, est né en Italie en 1225. Grand théologien et reconnu comme l’un des 35 docteurs de l’Église, il fut prolixe dans ses écrits. Des commentaires de l’Écriture à la théologie, en passant par les commentaires des Pères et d’Aristote, il est même appelé par Léon XIII "le docteur des docteurs". Homme de prière, saint Thomas d’Aquin demande l’aide de Dieu pour venir à bout d’un tel travail. Il prie souvent avant de répondre à chaque question. Peut-être une idée à soumettre aux politiciens ? >>