Il y a vingt ans, l'UE co-auteur d'une guerre... en Europe

Fin mars 1999, la coalition occidentale contre les Serbes produisait les pire fake news de la fin du XXe siècle, rappellent Le Monde diplomatique et Hérodote.net :

https://www.herodote.net/oTan_le_plus-actualite-391.php

<< OTAN : le plus gros bobard de la fin du XXe siècle

L’anniversaire de l’OTAN, c’est aussi l’occasion de rappeler que la coalition internationale a été au cœur d’une des plus grosses manipulations de la fin du siècle, comme l’écrit Le Monde diplomatique. Cela se passe il y a vingt ans, raconte le journal, le 24 mars 1999. Treize États-membres, dont la France, bombardent la République fédérale de Yougoslavie. Une guerre justifiée par les gouvernements et médias occidentaux à partir de fausses informations. Auprès de l’opinion publique, on diffuse que les Serbes commettent un « génocide ». Le ministre de la Défense allemand, le social-démocrate Rudolph Scharping, prétend qu’ils « jouent au football avec des têtes coupées, dépècent des cadavres, arrachent les fœtus des femmes enceintes tuées et les font griller ». Des « fakes news » comme on les appellerait aujourd’hui, reprises allègrement dans la presse et les discours politiques.

Mais la plus grosse manipulation de ce conflit réside dans le « plan Potkova » (« Fer à cheval »), censé prouver la volonté des Serbes d’entamer l’épuration ethnique du Kosovo, et justifier de fait l’intensification des bombardements. Un document alors relayé par les gouvernements occidentaux et les médias les plus respectés tels que Le Monde dirigé à l'époque par Edwy Plenel... Or ce plan est un faux : il a été conçu par les Bulgares désireux de rejoindre l’OTAN, et transmis aux Allemands. L’escroquerie sera révélée quelques mois plus tard, le 10 janvier 2000, par l’hebdomadaire germanique Der Spiegel. Mais la guerre est alors terminée depuis six mois et elle aura de lourdes conséquences humaines et géopolitiques qui pèsent encore aujourd'hui sur les relations internationales… >>

► Lire la suite : https://www.monde-diplomatique.fr/2019/04/HALIMI/59723

À lire aussi : Kosovo, une guerre "juste" pour un Etat mafieux (Fayard 2013), par Pierre Péan



("Un cas d’école de l’ingérence internationale, révélateur de ce que l'on s’empresse d’oublier dès que les feux médiatiques s'éteignent. En juillet 1999, les médias proclament que se perpètre "un génocide" : "une nouvelle épuration ethnique organisés par les Serbes", au Kosovo, province reculée de l’ex-Yougoslavie. Ce sera le dernier épisode du démembrement de ce pays. En 2013, quatorze ans après l’intervention de l’OTAN et quatre ans après l’indépendance du Kosovo soutenue machinalement par la plupart des États de l’Union européenne (notamment la France), quelle est la réalité de ce Kosovo dit "démocratique et pluriethnique" ? Choses vues : une clique corrompue et mafieuse à la tête d’un Etat fantoche, adonné à tous les trafics dont celui d’organes après assassinat ou amputation des opposants ; ségrégation, brimades, exactions contre les populations non-kosovares, menant à une épuration ethnique ; l’assassinat politique comme pratique courante ; des criminels "recherchés" ayant pignon sur rue ; la destruction du patrimoine orthodoxe... Mais jamais ce constat pourtant documenté (diplomates, enquêteurs internationaux, magistrats, militaires présents sur le terrain), n’est évoqué officiellement... Au-delà du reportage, qui montre la situation des populations dans le pays, ce livre est le récit des manipulations et des intérêts masqués derrière la prétendue naissance d'une nation. Le Kosovo reste une poudrière. La question n’est dès lors pas de savoir si elle explosera, mais quand...")

L'Europe est morte à Pristina, par le colonel Jacques Hogard (Hugo & Cie, 2014)

("Guerre au Kosovo (printemps-été 1999) : Jacques Hogard livre ici son témoignage au travers d'un essai court, argumenté et percutant. Lorsque se déclenchent les événements du Kosovo à l'automne 1998, Jacques Hogard, ancien chef du 2e REP, est au commandement des opérations spéciales. Au tout début de 1999, il prend la tête du groupement interarmées des forces spéciales qui sera engagé par la France en Macédoine puis au Kosovo, aux côtés des alliés américains, britanniques, allemands et italiens. Après plusieurs mois de suspense et l'échec des négociations de Rambouillet, la guerre est déclenchée par l'OTAN contre la Serbie le 23 mars 1999 Ce que Jacques Hogard et ses hommes découvrent alors sur le terrain – la réalité de la situation – ne correspond en rien à ce qu'en disent les médias occidentaux... Homme de caractère, aux convictions trempées, le colonel Hogard va vivre cette ultime opération au Kosovo de manière intense. Elle lui laissera le sentiment amer d'un engagement irresponsable de la France dans un conflit injuste, symbole de tous les échecs et reniements français et européens.")