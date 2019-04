Ce qu'est en réalité l'évangélisation

Extrait des carnets d'Elisabeth Leseur (1866-1914) :

<< En me faisant connaître son action intime et personnelle au fond de l'âme humaine, en m'obligeant à vivre au milieu de toutes les négations, de cette épaisse ignorance des choses divines qui oppresse tant d'êtres, Dieu a voulu, sans doute, que je puisse comprendre les états d'esprit les plus divers, que je puisse compatir, partager et me pencher avec plus d'amour et de pitié vers le blasphème ou le doute. Être le Bon Samaritain de tant de coeurs aigris, avoir le respect délicat des âmes ; s'efforcer de leur verser goutte à goutte, suivant l'acuité de leur blessure, l'huile apaisante ou le vin fortifiant ; leur montrer Dieu rien qu'en Le laissant rayonner hors de notre âme où Il vit, se faire toute à tous et conquérir ainsi les coeurs à Jésus-Christ : voilà la tâche de l'apôtre, celle que j'accepte de vous malgré mon indignité, mon Dieu... >>

<< Il faut en nous un esprit nouveau, esprit d'intelligence et de force ; il faut nous renouveler et vivre d'une vie intérieure plus intense. Il faut prier, il faut agir. Il faut que chaque jour de notre vie nous rapproche davantage du Bien et de l'intelligence suprême, c'est-à-dire de Dieu. Je veux aimer d'un amour particulier ceux que leur naissance, leur religion ou leurs idées éloignent de moi ; ce sont ceux-là surtout que j'ai besoin de comprendre et qui ont besoin que je leur donne ce que Dieu a mis en moi... >>

Elisabeth Leseur et son époux Félix, président d'un journal anticlérical

Félix veuf, converti et devenu dominicain après avoir lu les carnets spirituels de sa femme.